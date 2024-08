3D sans lunettes : Samsung dévoile son moniteur de gaming Odyssey 3D à la Gamescom 2024

Samsung a dévoilé ses derniers moniteurs de gaming à la Gamescom 2024 à Cologne, avec une attention particulière pour l’innovant Odyssey 3D, un moniteur qui permet de regarder en 3D sans lunettes.

La Gamescom se tient cette année du 21 au 25 août et est le plus grand salon du gaming au monde, avec plus de 1400 exposants de matériel, logiciels et jeux. Samsung y exposera ses moniteurs de gaming haut de gamme, y compris le nouveau moniteur Odyssey 3D ainsi que des modèles des séries Odyssey G6, G8 et G9. Le stand de Samsung occupe une superficie impressionnante de 800 m², ce qui en fait le plus grand stand jamais organisé par l’entreprise.

« C’est avec une grande fierté que nous présentons notre moniteur de gaming 3D au plus grand salon du gaming au monde, un moniteur de jeu en 3D qui élimine le besoin de porter des lunettes spéciales. », déclare Evert Van Camp, Directeur Display chez Samsung Benelux. « Samsung continue de mener le marché des moniteurs de gaming premium en développant constamment des technologies de pointe.»

Gaming en 3D sans lunettes avec l’Odyssey 3D

La technologie light field display (LFD) de l’Odyssey 3D offre des images 3D réalistes à partir de contenu 2D. La lentille lenticulaire sur le panneau avant, combinée avec le Eye Tracking et la technologie de View Mapping, permet une expérience 3D convaincante sans qu’une paire de lunettes 3D ne soit nécessaire. Le Eye Tracking suit les mouvements des yeux via une caméra stéréo intégrée et le View Mapping ajuste continuellement l’image pour une meilleure perception de la profondeur.

L’Odyssey 3D peut facilement passer du mode 2D au mode 3D et est disponible en formats 27” et 37”. Le moniteur offre une résolution 4K, un temps de réponse rapide de 1 ms GTG et un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour un gameplay fluide sans images rémanentes ni saccades.

Le moniteur dispose d’un design ergonomique avec un Height Adjustment Stand (HAS) qui peut s’incliner, du FreeSync Premium, d’un port DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.1. Le moniteur a reçu le prix Best of Innovation dans la catégorie Gaming & eSports au CES 2024.

Expériences de gaming à la Gamescom 2024

Grâce à des collaborations avec des développeurs de jeux renommés, Samsung peut offrir aux visiteurs de la Gamescom 2024 une expérience exclusive. Dans la zone Odyssey experience, les visiteurs peuvent découvrir les derniers moniteurs de gaming Odyssey, y compris l’Odyssey OLED G8 avec une résolution UHD et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, l’Odyssey OLED G6 avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 360 Hz, et l’Odyssey Neo G9 double UHD de 57″.

Sur le stand Samsung, les visiteurs peuvent également essayer plusieurs jeux très attendus sur les moniteurs suivants:

• Odyssey 3D : Les visiteurs peuvent explorer inZOI de KRAFTON en une 3D convaincante sur l’Odyssey 3D. InZOI est un jeu de simulation de vie avec des graphismes réalistes, et cette avant-première exclusive offre aux gamers un premier aperçu de la toute dernière technologie de gaming. Les temps de réponse rapides et les taux de rafraîchissement élevés de l’Odyssey 3D garantissent une action continue et un gameplay immersif.

• Odyssey OLED G8: Les couleurs riches et le grand écran de l’Odyssey OLED G8 élèvent Genshin Impact de HoYoverse à un niveau supérieur. Les images dynamiques et le gameplay fluide accélèrent l’action et renforcent l’histoire.

• Odyssey Neo G9 & OLED G9 : Les écrans ultra-larges et la haute résolution des Odyssey Neo G9 et OLED G9 offrent une expérience immersive dans World of Warcraft : The War Within. Les joueurs bénéficient d’un champ de vision plus large avec des détails cristallins, rendant chaque nouvelle aventure captivante. World of Warcraft sera joué par certains des meilleurs créateurs de contenu /en Europe. Les fans peuvent également jouer à d’autres jeux populaires de Blizzard Entertainment, tels que Overwatch 2 et Hearthstone.

Les visiteurs auront l’occasion exclusive de tester nos moniteurs de gaming haut de gamme avec ces titres très attendus, dont certains seront jouables avant leur sortie officielle.

Extension de la gamme Odyssey OLED 2024

Samsung étend sa populaire gamme Odyssey OLED avec trois nouveaux modèles: les Odyssey OLED G95SD, G93SD et G85SD.

• La série Odyssey OLED G9, incluant les modèles G95SD et G93SD, propose une résolution double QHD (5 120 x 1 440), un écran ultra-large 32:9, un design incurvé de 1 800R, Smart Hub, Gaming Hub, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse GTG de 0,03 ms.

• L’Odyssey OLED G8 de 34″ (modèle G85SD) dispose d’une résolution ultra-large QHD (3 440 x 1 440), d’un format d’écran 21:9, d’un design incurvé de 1 800R, Smart Hub, Gaming Hub, d’un taux de rafraîchissement de 175 Hz et d’un temps de réponse GTG de 0,03 ms.

Samsung s’appuie sur le succès des OLED G6 et G8 de l’Odyssey, présentés en juin dernier avec des moniteurs OLED de 27” à 49”, y compris les nouveaux modèles grand écran. Samsung élargit ainsi son vaste portefeuille OLED, offrant aux gamers encore plus d’options.

Les nouveaux modèles Odyssey OLED sont équipés de la technologie brevetée OLED Safeguard de Samsung pour prévenir les brûlures d’écran, et de la technologie OLED Glare Free pour minimiser les reflets lumineux. L’Odyssey OLED G9 (modèle G95D) a été nommé CES Innovation Award Honoree dans la catégorie Computer Peripherals & Accessories au CES 2024.

Samsung a occupé la première place sur le marché mondial des moniteurs de jeu haut de gamme pendant cinq années consécutives. La société s’est également classée première au premier trimestre de 2024, selon des données récentes d’International Data Corporation (IDC). Ces chiffres montrent par exemple que Samsung a acquis une part de marché mondiale de 20,6 % dans la catégorie des moniteurs de jeu haut de gamme et a dominé le marché européen des moniteurs de jeu avec une part de revenu de 24,2 %.