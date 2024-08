Samsung étend Circle to Search à la série Galaxy A et à la série Galaxy Tab S9 FE

Samsung a annoncé la disponibilité de Circle to Search with Google à partir de fin août pour certains appareils Galaxy A, démocratisant ainsi l’IA mobile à un plus grand nombre d’appareils de l’écosystème Galaxy. Cette amélioration souligne l’engagement continu de Samsung et de Google à fournir le meilleur de la technologie mobile au plus grand nombre d’utilisateurs possible.

Suite à la disponibilité de Circle to Search sur les séries Galaxy A sélectionnées, l’expérience de recherche innovante sera également disponible sur les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+, où les grands écrans et le Galaxy S Pen apportent une nouvelle dimension à la découverte. Circle to Search est rapidement devenu un incontournable depuis son lancement sur la série Galaxy S24, offrant une expérience de découverte transformatrice qui va au-delà des méthodes de recherche traditionnelles.

Au fur et à mesure de son extension à d’autres appareils Galaxy, y compris les derniers Galaxy Z Flip6 et Z Fold6, Circle to Search a continuellement évolué pour améliorer sa simplicité d’utilisation et son intuitivité, notamment en ajoutant la traduction pleine page, trouver rapidement des produits spécifiques et les capacités de lecture des codes QR et des codes-barres. Maintenant, avec Circle to Search sur la série Galaxy A et la série Galaxy Tab S9 FE, nous apportons la possibilité de poser des questions plus complexes sur ce que vous voyez à encore plus de produits de la gamme Samsung.

« Ces mises à jour ouvrent de nouvelles possibilités pour la série Galaxy A et la série Galaxy Tab S9 FE et renforcent notre engagement à fournir une technologie de pointe à davantage d’utilisateurs de Galaxy », a déclaré Davy Moons, Manager Marketing Mobile eXperience chez Samsung Electronics Belgique. « Nous sommes déterminés à apporter la meilleure technologie d’IA à un public plus large, en donnant aux utilisateurs la possibilité de travailler plus efficacement, de créer plus librement et de profiter d’interactions plus riches et plus personnalisées avec leurs appareils. ».

Pour plus d’informations sur la série Galaxy A et la série Galaxy Tab S9 FE, veuillez consulter : https://www.samsung.com/be_fr/galaxy-ai/