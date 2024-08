Les derniers appareils Galaxy Z Fold6, Z Flip6 de Samsung sont disponibles en Tunisie

Les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 sont désormais disponibles dans les magasins partout dans le monde et en Tunisie. Les Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 et la série Galaxy Buds3 le seront très prochainement en Tunisie.

« Nous avons constaté un enthousiasme considérable de la part des consommateurs suite au dévoilement de nos derniers appareils Galaxy à Paris au début du mois de juillet », a déclaré TM Roh, président et responsable de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « En intégrant la puissance de l’IA Galaxy dans nos appareils pliables polyvalents et en élargissant notre portefeuille d’écosystèmes, nous poursuivons notre engagement à mettre la puissance de l’IA entre les mains de millions de personnes dans le monde. »

Galaxy Z Fold6 et Flip6 : nouvelles expériences IA polyvalentes

Les nouveaux Galaxy Z Fold6 et Flip6 ont ouvert la nouvelle frontière de Galaxy AI, exploitant leurs form factors uniques qui font avancer la communication, la productivité et la créativité comme jamais auparavant. En matière de communication, comprenez facilement une personne dans une autre langue, que ce soit en écoutant ou en ayant une conversation avec Interpreter , en profitant du form factor unique à double écran. Répondez en déplacement avec Suggested replies , qui recommande des réponses adaptées aux messages sans même avoir besoin d’ouvrir l’appareil. Restez productif avec Composer , qui génère des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux à partir de quelques mots-clés simples, et Note Assist , qui offre une nouvelle fonctionnalité de traduction de superposition de PDF, ainsi que la transcription de fichiers audio. La créativité est stimulée avec Photo Assist , une suite d’outils d’édition alimentés par l’IA pour créer du contenu de qualité professionnelle sans effort. De plus, FlexCam, désormais pris en charge par Auto Zoom , cadre automatiquement le selfie parfait, sans les mains.

Les Galaxy Z Fold6 et Flip6 sont les plus fins et les plus légers, ainsi que les plus durables de la série Z. L’écran a été amélioré grâce à des couches renforcées sur l’écran principal, offrant non seulement une durabilité, mais aussi une amélioration visible du pli. Le Galaxy Z Fold6 offre un nouveau ratio d’écran de couverture, qui tient également plus naturellement en main, tandis que le Galaxy Z Flip6 offre une expérience de caméra de niveau flagship, une durée de vie de batterie plus longue et, pour la première fois, une chambre à vapeur pour maximiser les performances en déplacement.

Écosystème Galaxy amélioré par Galaxy AI

Les dernières additions à la gamme Galaxy Watch sont au cœur de la vision de Samsung pour améliorer la santé numérique et le bien-être quotidien grâce à Galaxy AI. Les Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch7 permettent le suivi des produits avancés de glycation (AGEs) pour une meilleure compréhension de la santé métabolique, tandis qu’un système GPS à double fréquence suit la localisation plus précisément que jamais pour les entraînements en extérieur, des villes animées aux sentiers poussiéreux.

La série Galaxy Buds3 offre un nouveau design élégant en forme de lame pour un style moderne mais pratique, et avec le type Canal pour Galaxy Buds3 Pro et le type Open pour Buds3, il y en a pour tous les goûts, quel que soit leur préférence. L’audio de très haute qualité offre des détails superbes dans chaque son et avec la fonction Super-Wideband Call , les appels téléphoniques peuvent également être entendus en qualité impeccable même dans des environnements bruyants.

Disponibilité

Le Galaxy Z Fold6 est disponible en Silver Shadow, Pink et Navy.

Le Galaxy Z Flip6 est, en plus des couleurs et Mint, également disponible en Silver Shadow.