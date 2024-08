La Porsche 911 Turbo édition spéciale 50 ans

À l’occasion du 50e anniversaire de la 911 Turbo, Porsche lance un modèle anniversaire exclusif de sa sportive emblématique. La 911 Turbo édition spéciale 50 ans (911 Turbo 50 Years) offre des performances de conduite hors pair, utilise des matériaux nobles de qualité et arbore des éléments de design exclusifs. L’intérieur et l’extérieur de la voiture, qui reprennent les codes esthétiques des modèles 911 Turbo historiques, mêlent des accents stylistiques contemporains à une élégance intemporelle. Le pack Heritage Design, proposé en option, permet de parfaire l’esthétique du modèle anniversaire. Porsche a limité l’édition spéciale 50 ans de sa 911 Turbo, basée sur la 911 Turbo S dernière génération, à 1 974 exemplaires. Ce nombre d’exemplaires est un rappel à l’année de lancement de la première 911 Turbo.

Modèle anniversaire unique avec une esthétique et un caractère Turbo

Lancée en 1974, la Porsche 911 Turbo Type 930 a marqué l’émergence d’une nouvelle ère dans le domaine des voitures de sport en repoussant les limites de l’époque. Reprenant la technologie des turbocompresseurs mise en œuvre sur les modèles de course de la marque, les Porsche 917/10 et 917/30, ce modèle de série réussit alors à allier des performances sportives exceptionnelles, un design unique et un confort d’utilisation au quotidien inégalé. Le modèle anniversaire 911 Turbo édition spéciale 50 ans, basé sur la 911 Turbo S introduite en 2019, rend hommage à ses illustres devancières tout en réinterprétant le concept des fleurons de la gamme. Les motifs en film vinyle sur les flancs de la voiture, proposés de série, sont un rappel à la livrée historique de la Porsche 911 RSR Turbo présentée au Salon de Francfort en 1973. Ce modèle préfigurait à l’époque la future 911 Turbo. La voiture arbore la teinte Turbonite, une exclusivité des modèles Porsche Turbo, qui fait ici sa première apparition sur une 911. La teinte Turbonite est également utilisée pour les inserts du capot moteur, pour le bouchon du réservoir de carburant et pour l’écusson Porsche. Elle est également utilisée comme couleur de contraste sur le logo du modèle Turbo édition spéciale 50 ans. Une autre référence historique est l’utilisation du Gris anthracite sur la lame de l’aileron arrière, la jupe arrière, l’embase des rétroviseurs et les garnitures des entrées d’air. Un badge sur la grille du capot moteur à l’arrière arbore une représentation iconique du turbocompresseur, avec une évocation des années 1974-2024. Lorsque la porte est ouverte, le projecteur de porte à LED projette l’image d’un turbocompresseur sur le sol à côté de la voiture. La 911 Turbo édition spéciale 50 ans est livrée de série avec des jantes 911 Turbo S Exclusive Design en Turbonite.

Habitacle fidèle à l’esprit des années 1970

L’intérieur de la 911 Turbo 50 ans s’inspire lui aussi de l’histoire des modèles Turbo de la marque. En hommage aux premières Porsche 911 Turbo, le tartan McKenzie, motif emblématique du modèle, orne les bandes centrales des sièges et les panneaux de porte. Des éléments de contraste supplémentaires en Turbonite différencient encore davantage le modèle anniversaire de la 911 Turbo S de série. Les ceintures de sécurité, les organes de commande, les surpiqûres décoratives, les inserts décoratifs en cuir noir et l’écusson Porsche sur le volant sport GT sont agrémentés d’accents en Turbonite. Un logo Turbo 50 rétroéclairé figure sur les baguettes de seuil des portes, en aluminium brossé noir. Le logo est brodé sur les appuie-têtes des sièges Sport Plus adaptatifs. Un logo Turbo 50 figure également sur le dossier du siège arrière gauche. Au-dessus de la boîte à gants se trouve une plaque anniversaire en aluminium, qui porte à la fois le logo Turbo 50 et le numéro de série limitée de la voiture de sport. Le montant avant, les pare-soleil et le ciel de pavillon sont habillés de tissu Race-Tex perforé. La planche de bord est ornée d’une horloge analogique Porsche Design Subsecond avec un design spécial Turbo 50.

Pack Heritage Design: histoire et tradition

Le pack Heritage Design dédié à l’édition spéciale 50 ans Porsche Turbo, proposé en option, reprend les codes stylistiques qui ont jalonné l’histoire de ces modèles. En effet, le pack comporte de nombreux éléments de design et des équipements exclusifs inspirés des 911 Turbo des années 1970. La teinte de base du pack Heritage Design est le Vert Aventurine métallisé. Les teintes standard du nuancier de la 911 et les teintes personnalisées de l’offre Paint to Sample sont également disponibles. Le pack Heritage Design comprend notamment des motifs décoratifs de qualité en Blanc (finition satinée) avec trois éléments : le numéro de voiture (à choisir individuellement entre 0 et 99), le logo des 50 ans des modèles Turbo et un logo Porsche. Les amateurs d’une esthétique plus discrète peuvent opter pour l’ajout de certains éléments graphiques ou renoncer à tout motif ajouté. L’écusson historique de Porsche datant de 1964 figure sur le capot avant ainsi que sur l’écrou central des jantes Sport Classic, peintes en Argent brillant et en Blanc (finition satinée). Les logos Turbo 50 et Porsche à l’arrière sont couleur Or. Dans l’habitacle, le modèle anniversaire est agrémenté d’éléments supplémentaires en cuir et en tartan. La garniture du tableau de bord, la boîte à gants et les inserts sur les dossiers de sièges sont habillés du motif classique. L’écusson historique de Porsche est apposé sur le volant, le compartiment de rangement de la console centrale arbore le logo Porsche Exclusive Manufaktur, en relief sur le cuir. Les cadrans du combiné d’instruments et l’horloge Sport Chrono du pack Heritage Design sont de couleur verte.

Excellence dans la performance et le style, dans la plus pure tradition du modèle

Sur le plan technique, la Porsche 911 Turbo édition spéciale 50 ans est basée sur la 911 Turbo S, en production depuis 2019. Son moteur boxer de 3,7 litres avec double turbocompresseur à géométrie variable (VTG) développe une puissance de 650 ch (478 kW) et un couple 800 Nm. Avec une masse à vide de 1 640 kg, la voiture offre un rapport poids/puissance de 2,52 kg/ch. La 911 Turbo édition spéciale 50 ans franchit le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Elle atteint les 200 km/h départ arrêté en seulement 8,9 secondes. La voiture est équipée d’une boîte à double embrayage 8 rapports (PDK), de la transmission intégrale active Porsche Traction Management (PTM) et de la répartition variable du couple par contrôle vectoriel Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), avec blocage du différentiel arrière à commande électronique. Un système d’échappement Sport avec sorties en Noir est proposé de série. Le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM), avec châssis surbaissé de 10 mm, et le système de levage de l’essieu avant sont également fournis de série, tout comme les phares matriciels à LED, avec système d’éclairage dynamique Porsche Dynamic Light System Plus. Les étriers de frein du système de freinage PCCB de série sont en finition noire.

Chronographe exclusif pour sportive intemporelle

En exclusivité pour les futurs acquéreurs de la 911 Turbo édition spéciale 50 ans, Porsche Design Timepieces propose une montre spéciale en hommage au modèle anniversaire. Le chronographe 911 Turbo 50 Years est équipé du mouvement Porsche Design WERK 01.200 certifié COSC avec fonction flyback (retour en vol). À l’instar du modèle anniversaire, la montre est limitée à 1 974 exemplaires. Elle allie un design classique à une technologie moderne. Son cadran noir avec éléments en Turbonite fait écho à l’horloge qui trône sur le tableau de bord. Le bracelet, en cuir automobile noir avec surpiqûres décoratives en Turbonite, est doté d’une boucle déployante. Le boîtier transparent permet de voir la masse oscillante qui reprend les codes stylistiques des jantes de la 911 Turbo édition spéciale 50 ans. Le numéro de série limitée gravé sur le boîtier en titane correspond au numéro de série limitée de la voiture. Le chronographe est également disponible dans une version spéciale harmonisée avec le pack Heritage Design.

Disponible à la commande dès aujourd’hui

L’édition limitée de la 911 Turbo spéciale 50 ans (911 Turbo 50 Years) peut être commandée dès aujourd’hui. Le modèle peut d’ores et déjà être vu à l’exposition temporaire Beyond Performance – 50 Years of Porsche Turbo, qui se tient actuellement au musée Porsche de Zuffenhausen (Stuttgart).