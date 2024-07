Delta Cuisine signe un partenariat stratégique avec Polytech Intl

Delta Cuisine a annoncé un partenariat stratégique avec Polytech Intl. Cette collaboration vise à renforcer les compétences professionnelles des étudiants futurs architectes de l’institut Polytech Intl et à encourager la coopération dans le domaine du design.

Grâce à ce partenariat, les étudiants de Polytech Intl bénéficieront de formations avancées, d’ateliers pratiques, et d’échanges novateurs avec les experts de Delta Cuisine. Ces initiatives permettront de stimuler la créativité et d’améliorer les compétences techniques des jeunes talents, tout en favorisant une approche collaborative du design.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Polytech Intl, qui représente une étape importante pour Delta Cuisine, » déclare Jawhar DENGUIR , DGA du groupe et porte-parole chez Delta Cuisine. Cette collaboration va non seulement enrichir les compétences des futurs architectes, mais aussi nous aider à créer des espaces de vie encore plus fonctionnels et esthétiques pour nos clients. »

Polytech Intl, reconnu pour son expertise en formation et en innovation technologique, apportera un soutien précieux à Delta Cuisine en offrant des ressources éducatives de pointe et en facilitant des ateliers interactifs. Ces activités viseront à renforcer les compétences techniques et créatives des étudiants, garantissant ainsi des résultats de haute qualité dans tous nos projets de design.

« Ce partenariat avec Delta Cuisine est une opportunité exceptionnelle pour Polytech Intl de partager notre expertise et de contribuer au développement professionnel de nos étudiants, » ajoute Imène KACEM Directrice Polytech Intl. « Nous sommes impatients de voir les fruits de cette collaboration et de participer activement à l’innovation dans le domaine du design. »

Delta Cuisine et Polytech Intl sont convaincus que cette alliance stratégique apportera des bénéfices mutuels et contribuera significativement à l’évolution du design et de l’architecture. Nous sommes impatients de voir les résultats positifs de cette collaboration et de continuer à créer des espaces à vivre qui allient fonctionnalité et esthétique.