Les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 rehaussent Galaxy AI vers de nouveaux sommets

Samsung a présenté, mercredi 10 juillet 2024, les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 lors de sa conférence Galaxy Unpacked qui s’est déroulée à Paris.

Début 2024, la marque coréenne marquait l’histoire de l’IA mobile en dévoilant la puissance de Galaxy AI. Elle en écrit un nouveau chapitre avec le lancement des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, qui exploitent la polyvalence et la flexibilité de la série Galaxy Z afin d’offrir des expériences mobiles exceptionnelles. Que ce soit grâce à l’immense écran interne (7.6’’) du Galaxy Z Fold6, à l’écran externe du Galaxy Z Flip6 ou encore à l’emblématique Flex Mode, les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 vont permettre d’exploiter plus que jamais le pouvoir de l’IA. Incarnant tout l’héritage de Samsung en matière d’innovation et de design, Galaxy AI fait des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 les parfaits compagnons du quotidien pour mieux communiquer, mieux s’informer, mieux travailler et mieux créer.

« Fort, de son héritage en termes d’innovation, Samsung s’est positionné comme leader dans le domaine de la téléphonie mobile en créant le format pliable ou encore en inaugurant ses premiers smartphones de l’ère de l’IA mobile. Aujourd’hui, nous sommes enthousiastes à l’idée de réunir ces technologies complémentaires et d’élargir davantage les possibilités pour les utilisateurs du monde entier. », a déclaré Yasmine Ben Slimane la Responsable Marketing Corporate chez Samsung Electronics Tunisie. « Nos appareils pliables répondent aux besoins de chacun et ils bénéficient désormais de la puissance de Galaxy AI, permettant à Samsung d’offrir une expérience incomparable. »

Poussant toujours plus loin l’innovation sur la catégorie des smartphones pliables, Samsung a créé les Galaxy Z les plus fins et les plus légers à ce jour. Leurs tranches plates arborent une finition élégante, tandis que le nouveau ratio de l’écran externe du Galaxy Z Fold6 offre une expérience plus proche de celle d’un smartphone traditionnel. Au-delà du design, la nouvelle série Galaxy Z est aussi plus résistante. Une structure à double rail vient équiper la charnière renforcée pour répartir les chocs plus efficacement. En complément, l’optimisation des couches qui composent l’écran principal de chaque modèle contribue à mieux dissimuler la pliure tout en renforçant cette partie de l’écran. Et grâce à l’Aluminium Armor et au verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, la nouvelle série Galaxy Z est ultra-résistante.

Les utilisateurs pourront également compter sur le processeur Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy, le plus avancé à ce jour. Combinant des performances de CPU, GPU et NPU exceptionnelles, il est conçu pour le traitement d’IA, offrant ainsi des graphismes et des performances globales optimales.

Galaxy Z Fold6 : la productivité sur grand écran boostée par l’IA

Les fonctionnalités et les outils du Galaxy Z Fold6 sont propulsés par l’IA, mettant à profit son grand écran pour une meilleure productivité.

Sur Samsung Notes, l’Assistant Notes propose la traduction, les résumés et la mise en forme automatique pour simplifier la prise de notes à l’extrême. Une nouvelle fonctionnalité de transcription intégrée traduit et synthétise quant à elle les enregistrements vocaux directement dans Notes. Dans les fichiers PDF, la traduction des textes s’affiche au-dessus du texte original sans impacter la mise en page du document. Inédite, la fonctionnalité Rédaction générative permet de générer un texte complet après avoir renseigné quelques mots clés et choisi un style (professionnel, détendu, poli) et un format (standard, email, réseau sociaux, commentaires). Avec le S Pen, d’un simple mouvement sur l’écran, on accède à des raccourcis vers les fonctionnalités les plus pratiques. Sélection Intelligente étend encore son potentiel en suggérant des fonctionnalités comme la traduction, l’ajout de notes et Croquis génératif, une nouveauté qui génère des images à partir d’un simple croquis.

Le Galaxy Z Fold6 refaçonne la manière de travailler, de jouer et de rester informé. Partenaire de longue date, Google est entièrement intégré à la nouvelle série Galaxy Z grâce à l’ajout de la dernière version de Google Gemini, qui dote les deux smartphones d’un assistant exploitant l’IA. Il suffit de swiper sur l’un des coins inférieurs de l’écran ou de dire « Ok Google » pour lancer Gemini et obtenir de l’aide – que ce soit pour écrire, apprendre ou planifier. Gemini est intégré à certaines des applications les plus utilisées de Google. Il facilite ainsi l’organisation du voyage parfait en obtenant des informations en temps réel sur les vols et les hôtels et en découvrant les endroits incontournables et le meilleur itinéraire via Google Maps. Besoin d’informations à propos d’un clip de K-pop visionné sur le grand écran du Galaxy Z Fold6 via YouTube ? Gemini est accessible sur l’écran partagé en mode multitâche. Envie de savoir qui est l’artiste dans la vidéo ? Il suffit d’un appui long sur le bouton d’accueil pour lancer Entourer pour Chercher avec Google puis d’entourer l’objet de la recherche pour se voir proposer instantanément des résultats pertinents.

Tirant parti du double écran du Galaxy Z Fold6, Interprète affiche les traductions de chaque côté du smartphone pour que les deux interlocuteurs puissent facilement visualiser les traductions et qu’ils profitent d’une interaction toujours plus fluide. Interprète dispose aussi d’une traduction unidirectionnelle, idéale pour suivre avec facilité une conférence en langue étrangère. Traduction Instantanée, qui traduit les appels téléphoniques en temps réel, est désormais compatible avec des applications tierces en plus de l’application native de Samsung.

De la capture à la retouche en passant par la visualisation, le moteur ProVisual du Galaxy Z Fold6 utilise l’IA pour pousser la créativité à un autre niveau. À l’aide de la retouche avancée avec l’Assistant Photo, on crée sans effort du contenu de qualité professionnelle. De son côté, Studio Portrait transforme les portraits en utilisant une palette variées de styles parmi lesquels : Comic, Cartoon 3D, Aquarelle et Esquisse. Pour des vidéos d’action à couper le souffle, Ralenti Instantané exploite l’IA pour générer des images supplémentaires et ainsi ralentir des vidéos tout en conservant une bonne qualité. Il devient par ailleurs possible de sauvegarder la vidéo ralentie ainsi obtenue.

Le Galaxy Z Fold6 est également le nec plus ultra en termes de divertissement. Boosté par son processeur et sa chambre à vapeur 1,6x plus grande (le Galaxy Z Flip6 est lui aussi équipé, et pour la première fois, d’une chambre à vapeur), le Galaxy Z Fold6 permet de jouer plus longtemps, sans compromis sur la performance. Grâce au Ray Tracing, les graphismes, d’un réalisme saisissant, prennent vie sur son immense écran de 7.6’’, qui offre en outre une luminosité maximale de 2 600 nits, pour une expérience de jeu exceptionnelle sur smartphone.

Galaxy Z Flip6 : des expériences uniques et sur-mesure

En plus d’être le plus compact et le plus stylé des smartphones Galaxy, le Galaxy Z Flip6 repousse les limites de la personnalisation et de la créativité.

L’écran externe Super AMOLED de 3,4 propose des fonctionnalités d’IA sans avoir besoin d’ouvrir l’appareil. Communiquer tout en se déplaçant est un jeu d’enfant avec la fonctionnalité Réponses Suggérées qui analyse les derniers messages envoyés et s’adapte au contexte pour proposer des réponses personnalisées et plus adaptées que des réponses préenregistrées par l’utilisateur. L’écran externe donne aussi accès à davantage de fonctionnalités de Samsung Health pour suivre son bien-être, et offre la possibilité de sélectionner le prochain morceau à écouter. En plus d’être compatible avec toujours plus de widgets, il permet même d’en consulter plusieurs simultanément.

Le Galaxy Z Flip6 fait un bond en avant en termes de photo et de qualité d’image, avec ses nouveaux capteurs grand angle de 50 MP et ultra grand angle de 12 MP. Le capteur de 50 MP offre un zoom de qualité optique 2x pour des photos nettes et détaillées, et il exploite l’IA pour atteindre le palier 10x et se rapprocher encore de l’action. Lorsque l’utilisateur utilise l’écran externe du Galaxy Z Flip6 pour réaliser la photo, la fonction Zoom Automatique trouve automatiquement le meilleur cadrage et les réglages adaptés après avoir détecté le sujet.

Les vidéos tournées en conditions de basse luminosité sont quant à elles optimisées par video HDR, désormais pris en charge par les réseaux sociaux les plus populaires. Le mode Nuit devient par ailleurs disponible nativement sur les stories Instagram. L’utilisateur peut ainsi prendre de superbes photos de nuit depuis l’application et les y publier directement.

Il ne s’agirait pas d’un Galaxy Z Flip s’il ne permettait pas un grand niveau de personnalisation. Avec la fonctionnalité Photo avec météo adaptative, assistée par l’IA, le fond d’écran évolue en temps réel en fonction de l’heure et de la météo. Le smartphone est également capable d’analyser le fond d’écran pour afficher une couleur de bordure adaptée, ou déplacer l’horloge afin qu’elle ne masque pas un élément important du visuel.

Enfin, grâce à une optimisation à la fois matérielle et logicielle, l’utilisateur pourra profiter de son Galaxy Z Flip6 tout au long de la journée grâce à son autonomie optimisée.

Une sécurité à toute épreuve et entièrement personnalisable

Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 sont sécurisés par Samsung Knox, la plate-forme de sécurité multicouche de Samsung qui protège les informations les plus confidentielles et limite les vulnérabilités grâce à une détection des menaces en temps réel. À l’ère de l’IA, Samsung s’engage à laisser l’utilisateur contrôler les paramètres de son appareil. Il peut ainsi contrôler la façon dont ses données sont autorisées à améliorer l’IA via les paramètres Galaxy AI. Pour assurer une protection supplémentaire, Enhanced Data Protection offre un cryptage complet lorsque les données sont sauvegardées, synchronisées ou restaurées avec Samsung Cloud. Enfin, la nouvelle série Galaxy Z bénéficie également des nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de Samsung : Knox Vault, le tableau de bord de Sécurité et de Confidentialité, Auto Blocker, les passkeys, le Wi-Fi sécurisé, Quick Share sans oublier le mode Maintenance.

Continuer d’innover pour un meilleur respect de l’environnement

La dernière série Galaxy Z représente une nouvelle étape dans l’engagement de Samsung vers un plus grand respect de l’environnement, avec l’utilisation d’une plus grande variété de matériaux recyclés que leurs générations précédentes, notamment de l’or, du cuivre, du cobalt, des éléments de terres rares, de l’acier, ainsi que du verre, de l’aluminium et du plastique recyclés. Au-delà des composants, Samsung a également repensé le design du produit ainsi que son emballage. Ce dernier est notamment fabriqué à partir de papier 100 % recyclé. Conçus dans un souci de longévité, les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 offrent 7 générations de mises à niveau du système d’exploitation et 7 ans de mises à jour de sécurité dans le but de profiter de l’expérience pliable Galaxy toujours plus longtemps.

Disponibilité

Les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 seront commercialisés en Tunisie très prochainement. Le Galaxy Z Fold6 sera disponible en Gris, Bleu nuit et Rose, tandis que le Galaxy Z Flip6 sera disponible en Gris, Bleu, Vert d’eau et en Jaune.