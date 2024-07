En prévision du Galaxy Unpacked 2024, Samsung dévoile la prochaine frontière de l’IA Galaxy dans les villes du monde entier

En prévision du Galaxy Unpacked de juillet 2024, « Galaxy AI is Here », Samsung Electronics a lancé une campagne d’affichage mondiale en prévision du prochain chapitre de Galaxy AI. Le 26 juin, des panneaux d’affichage numériques ont été mis en ligne dans plusieurs villes du monde, notamment Bangkok, Brasilia, Dubaï, Ho Chi Minh-Ville, Londres, Madrid, New York, Séoul, Tokyo et Varsovie, entre autres. La vidéo de la campagne, qui présente un cube 3D rotatif sur une surface plane, suivi d’une projection de la Tour Eiffel et de 4 étoiles représentant Galaxy AI, symbolise le parcours de Samsung pour offrir de toutes nouvelles expériences aux utilisateurs du monde entier.

Avec cette campagne, Samsung ouvre la voie à un monde de possibilités qui vont bientôt changer la façon dont les gens maximisent leur créativité, augmentent leur productivité, communiquent sans barrières et bien plus encore. Regardez la vidéo et préparez-vous à découvrir les dernières innovations de pointe de Samsung et la puissance de l’IA Galaxy lors du Galaxy Unpacked 2024 le 10 juillet.