Delta Cuisine inaugure son nouveau showroom à Sousse et lance une application innovante pour les architectes.

Delta Cuisine, le leader de l’industrie des cuisines haut de gamme, a récemment franchi deux étapes majeures dans son développement, à savoir, l’inauguration d’un nouveau showroom à Sousse et le lancement d’une application innovante dédiée aux architectes.

L’événement inaugural du showroom s’est déroulé, récemment, à Sousse, réunissant des architectes, des architectes d’intérieur, ainsi que des partenaires de la région du Sahel et de Kairouan.

Cette occasion a permis à Delta Cuisine de renforcer ses liens avec les professionnels de l’architecture et de l’immobilier.

La direction de Delta Cuisine et ses designers internes ont salué la maturité du partenariat solide entre les architectes et les promoteurs immobiliers, favorisant ainsi l’émergence de nouvelles idées et la satisfaction des attentes des clients.

Les participants ont discuté des nouveaux produits présentés par Delta Cuisine, des moyens d’intégrer le numérique dans leurs pratiques et des défis actuels de l’industrie, tels que la hausse des prix des produits importés. Ils ont également exploré des solutions pour maintenir la qualité de vie des clients. Delta Cuisine a été félicité pour son engagement envers la durabilité, notamment grâce à sa certification FSC et sa participation à des initiatives environnementales. L’événement a été largement partagé sur les réseaux sociaux, soulignant l’enthousiasme des participants.

Parallèlement à cette inauguration, Delta Cuisine a lancé une application destinée à simplifier la gestion de projet pour les architectes et à optimiser la communication avec leurs clients. Cette application permet aux architectes de rester informés des dernières nouveautés et tendances de Delta Cuisine, tout en facilitant le partage de conceptions et d’idées de cuisine. Disponible gratuitement sur iOS et Android, l’application assure une communication fluide et un suivi précis de l’entretien et des services après-vente pour une expérience client de qualité supérieure.

Avec ces deux initiatives majeures, Delta Cuisine confirme son engagement envers ses clients et ses partenaires, tout en continuant à innover et à offrir des solutions de cuisine haut de gamme respectant les principes de durabilité et de satisfaction client.