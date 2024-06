Lancement officiel de Jumbo.tn : le génie des bonnes affaires en Tunisie

Conçu pour révolutionner le shopping en ligne, Jumbo.tn incarne l’essence du génie des bonnes affaires, en offrant des produits de haute qualité aux meilleurs prix.

Jumbo.tn est une plateforme de vente en ligne inspirée des plateformes internationales. L’objectif est de faire de Jumbo.tn le compagnon idéal des consommateurs tunisiens en quête de bonnes affaires.

Le site compte mettre en avant une expérience client inédite qui regroupe l’achat en ligne de bout en bout, du choix du produit jusqu’à la livraison au client. Et surtout tout cela dans une satisfaction totale du client avec des produits de très bonne qualité et dans un esprit de trouver et de flairer la bonne affaire.

Doté d’une interface utilisable de manière fluide et très simple, jumbo.tn est un espace dédié aux jeunes et aux moins jeunes.

En plus de sa plateforme en ligne, Jumbo.tn invite à visiter son showroom physique à son siège. Et ce afin de découvrir les produits de qualité, de bénéficier de conseils personnalisés et de profiter de promotions exclusives en magasin.

Cette expérience hybride permet au client de combiner le meilleur du shopping en ligne et en magasin.

Une large gamme de produits de qualité

Jumbo.tn sera, à n’en point douter, un site dynamique avec une large gamme de produits, de références de marque couvrant des catégories variées comme l’électronique, le gaming, le petit électroménager, les smartphones, les téléviseurs, et autres articles nombreux et variés. Il y aura beaucoup de nouveautés de marque (Brandt, Phillips…) mais aussi des produits sono, du gaming…

Jumbo.tn s’engage aussi à offrir des produits de qualité à des prix imbattables. Des remises exceptionnelles et des promotions exclusives seront prévues en permanence, tandis que des avantages exclusifs seront accordés aux porteurs de la Carte Club. Bref une réelle opportunité pour réaliser de bonnes affaires grâce aux économies importantes sur une vaste sélection de produits.

Par ailleurs, Jumbo.tn intègre des innovations telles que le live selling, permettant aux clients de participer à des sessions de vente en direct, découvrir des produits en temps réel et interagir avec ses experts. Cette fonctionnalité s’ajoute à une série d’innovations conçues pour améliorer l’expérience d’achat en ligne.

En définitive, dans ce monde où la concurrence est de plus en plus rude, jumbo.tn entend se distinguer au niveau du service « innovant » qu’il offrira et du choix des produits qu’il proposera (beaucoup de nouveautés) afin de donner le plus de satisfaction au client tunisien qui devient de plus en plus exigeant.

Vous l’aurez compris, Jumbo.tn ne compte pas faire de la figuration dans le monde du commerce électronique. Après l’ouverture de son showroom à Tunis, il envisage prochainement d’ouvrir un autre showroom, probablement à Sfax.