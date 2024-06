La première Samsung Galaxy Watch FE avec des fonctionnalités de santé étendues

Aujourd’hui, Samsung annonce le lancement de la Galaxy Watch FE, permettant à encore plus d’utilisateurs de profiter des fonctionnalités de santé étendues de Samsung. La Galaxy Watch FE intègre le matériel de pointe et la surveillance de santé et de fitness de nouvelle generation de la Galaxy Watch. Tout cela dans un design élégant et durable. Cette nouvelle montre intelligente est parfaite pour quiconque souhaite améliorer sa santé grâce à des aperçus détaillés.

« Samsung veut rendre la surveillance de la santé et du fitness accessible au plus grand nombre de personnes à travers le monde pour les aider à améliorer leur santé et à atteindre leurs objectifs », déclare Davy Moons, directeur du marketing chez Samsung Electronics Belgique. « Avec la nouvelle Galaxy Watch FE, encore plus de personnes auront accès à des aperçus de santé personnalisés, ce qui les motivera à travailler sur leur santé. »

Chaque jour plus sain et plus motivé

La Galaxy Watch FE est équipée du capteur avancé BioActive de Samsung. 24 heures sur 24, les utilisateurs reçoivent des conseils personnalisés et utiles. Il existe diverses fonctions de sommeil, allant de la surveillance des habitudes de sommeil au coaching de sommeil. Les utilisateurs peuvent également surveiller leur santé cardiaque de plusieurs manières. Avec HR Alert, les rythmes cardiaques anormalement élevés ou bas peuvent être détectés et la Notification de Rythme Cardiaque Irrégulier (IHRN) surveille proactivement les rythmes cardiaques pour détecter la fibrillation auriculaire (FA). De plus, les utilisateurs peuvent surveiller leur tension artérielle et leur ECG.

Les coureurs peuvent suivre plus de 100 entraînements différents et leur progression directement depuis leur poignet. L’analyse avancée de la course les aide non seulement à analyser leurs performances, mais peut également fournir des aperçus et des conseils pour prévenir les blessures. Avec la Personalized Heart Rate Zone, les utilisateurs peuvent définir leurs propres objectifs en fonction de leur condition physique.

La Galaxy Watch FE motive également les gens à atteindre leurs objectifs de santé. La Body Composition fournit des données complètes sur le corps et la forme physique, et les utilisateurs peuvent également fournir des messages de motivation.

Connectée à l’écosystème Galaxy

Comme pour chaque gamme Galaxy Watch, la FE peut se connecter de manière transparente avec d’autres appareils Samsung Galaxy. Avec Find My Phone, les utilisateurs peuvent retrouver rapidement et facilement leur téléphone lorsque la connexion avec leur montre est rompue. Avec le Camera Controller, l’appareil photo d’un smartphone Samsung peut être contrôlé à distance. Par exemple, les utilisateurs peuvent modifier ou zoomer à partir de leur poignet en mode photo / vidéo / portrait.

Design pour tous

La Galaxy Watch FE a une taille de 40 mm et un look renouvelé, basé sur le design iconique de la gamme Galaxy Watch. Elle est disponible en trois couleurs – Black, Pink Gold et Silver – et avec de nouveaux bracelets ornés de coutures bleues et orange. Il existe également plusieurs nouveaux cadrans de montre permettant aux utilisateurs de personnaliser leur montre, et le bracelet à attache rapide facilite le changement de bracelet. La Galaxy Watch FE est équipée de verre saphir pour une protection supplémentaire contre les rayures.

Disponibilité

La Galaxy Watch FE sera disponible dans le monde entier à partir de cet été.