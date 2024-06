Une IA hybride et centrée sur l’Humain ouvre de nouvelles possibilités

Mr. Won-joon Choi "EVP et Head of R&D Office, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics"

Nous sommes au début du moment le plus excitant et probablement l’un des plus historiques de la technologie. L’ère de l’IA mobile est arrivée, ce qui pour Samsung se traduit par l’introduction des fonctionnalités Galaxy AI sur la série Galaxy S24, notre premier téléphone équipé d’IA.

Révolutionner les expériences mobiles avec une approche IA hybride

Pour apporter les avantages réels de la technologie IA générative à la série Galaxy S24, nous avons adopté une approche hybride de notre intégration de l’IA. L’IA offre tant de possibilités, et nous croyons que les appareils mobiles sont le point d’accès principal pour libérer son potentiel, car les utilisateurs du monde entier continuent de compter sur leur téléphone pour la plupart de leurs besoins quotidiens.

Le rôle essentiel que jouent les appareils mobiles dans la vie quotidienne en fait des objets très personnels que les gens utilisent lors de nombreux moments critiques et mémorables. Nous comprenons ces comportements et croyons que les smartphones doivent travailler plus dur pour que les utilisateurs puissent vraiment profiter des moments importants de manière plus simple, plus intuitive et plus grandiose. Nous reconnaissons également l’importance de la confidentialité, c’est pourquoi nous donnons aux utilisateurs un contrôle total sur ce qu’ils partagent et ce qu’ils gardent privé.

Nous croyons que notre approche hybride est la solution la plus pratique et la plus fiable pour répondre à tous ces besoins et place Samsung en tête de la courbe. Nous offrons aux utilisateurs des appareils intégrant l’IA un équilibre entre la réactivité instantanée et l’assurance de confidentialité supplémentaire, et la polyvalence de l’IA basée sur le cloud grâce à des collaborations ouvertes avec des partenaires leaders de l’industrie, offrant une variété de fonctions nécessaires pour la vie quotidienne.

Élargir les possibilités avec l’IA sur l’appareil

Nous avons directement intégré la fonctionnalité “Live Translate” à l’appareil, car les appels vocaux sont la fonctionnalité la plus basique d’un smartphone, mais aussi un moyen de communication intime et privé. Samsung s’est engagé à permettre aux utilisateurs de communiquer sans barrières linguistiques, tout en garantissant que chaque communication est sûre et privée.

Pour rendre cette fonctionnalité une réalité, notre équipe de R&D a travaillé jour et nuit dans le cadre d’un processus collaboratif qui a vraiment tiré le meilleur de nos équipes. De la détermination de la taille optimale des modèles linguistiques de l’IA, à la formation et aux tests dans des scénarios réels, nos organisations de R&D au sein de l’activité MX se sont surpassées et ont repoussé les limites de ce que nous pensions possible pour faire fonctionner cette fonctionnalité entièrement sur l’appareil.

Les réseaux mondiaux de R&D de Samsung, qui sont chargés de développer les meilleurs talents et de développer les technologies de base dans chaque région, ont également joué un rôle clé. Les centres de recherche Samsung dans le monde entier, y compris en Pologne, en Chine, en Inde et au Vietnam, se sont consacrés au développement et à l’expansion des langues prises en charge par Galaxy AI. Les langues sont très culturelles, contemporaines et localisées, donc pour aider les gens à surmonter les barrières linguistiques et à communiquer plus naturellement, le rôle de nos bureaux de R&D locaux est encore plus crucial pour ouvrir de nouvelles possibilités aux utilisateurs dans plus de régions que jamais auparavant.

Tous ces efforts ont permis à Samsung d’offrir quelque chose de complètement nouveau que je suis ravi de partager. Bientôt, Samsung étendra la puissance de Galaxy AI au-delà de l’application d’appel native de Samsung en étendant “Live Translate” à d’autres applications de messagerie tierces pour prendre en charge les appels vocaux. Vous pourrez donc rester en contact avec vos amis ou collègues, en communiquant sur vos applications préférées dans plusieurs langues.

Et puisque cette fonctionnalité a été intégrée dans notre modèle de traduction linguistique IA sur l’appareil, les utilisateurs pourront vivre une communication sans barrières sans se soucier des problèmes de confidentialité comme le partage de données personnelles en dehors de leur téléphone lorsqu’ils utilisent “Live Translate”.

Je m’attends à ce que de plus en plus de fonctionnalités de l’IA mobile soient intégrées aux appareils mobiles alors que la puissance de calcul intelligente des dernières puces – en particulier les NPU – avance à une vitesse fulgurante, avec d’autres technologies. Cela permettra à plus de personnes d’adopter l’IA et de rendre chaque jour plus pratique tout en offrant une plus grande tranquillité d’esprit.

Développer Galaxy AI pour les besoins de demain, aujourd’hui

Cette nouvelle excitante fait partie de l’extension de notre engagement envers Galaxy AI et de l’entrée dans la prochaine phase de l’ère de l’IA mobile. L’introduction de Galaxy AI sur la série Galaxy S24 n’était que le début. Pour offrir une expérience IA complètement nouvelle et unique, nous optimiserons encore davantage l’expérience Galaxy AI pour les prochains appareils pliables. Nos appareils pliables sont le facteur de forme le plus polyvalent et flexible de Samsung Galaxy, et lorsqu’ils sont combinés avec Galaxy AI, ces deux technologies complémentaires ensemble ouvriront de nouvelles possibilités.

Samsung s’engage également à étendre les expériences Galaxy AI à l’ensemble de l’écosystème Galaxy d’une manière que seule Samsung peut offrir. Alors que l’ère de l’IA mobile progresse à un rythme rapide, Samsung accélère les innovations en matière d’IA mobile pour répondre aux besoins non seulement d’aujourd’hui, mais aussi de demain.

