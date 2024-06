Orange Tunisie renforce son engagement social et environnemental grâce à l’implication de ses salariés à travers le programme Orange Engage for Change

Depuis son lancement commercial en 2010, Orange Tunisie s’est engagée dans une politique de responsabilité sociale en ligne avec sa stratégie d’opérateur de télécommunications multiservices. Cette stratégie RSE repose sur trois grands axes : l’inclusion numérique, la protection de l’environnement et la promotion de la mixité, en se conformant notamment aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Dans le cadre de ses initiatives pour la protection de l’environnement et la transition énergétique, Orange Tunisie a lancé plusieurs chantiers, dont celui de solariser plus de 1000 sites techniques en collaboration avec l’entreprise tunisienne ITS.

Aujourd’hui, ce sont les salariés qui prennent le relais en s’impliquant directement dans diverses initiatives écologiques de collecte, tri et recyclage des déchets à l’occasion de la Journée Internationale de l’Environnement, cela dans le cadre du nouveau programme Orange Engage for Change.

Orange Engage for Change est conçu pour permettre aux salariés des entités d’Orange Middle East and Africa (OMEA), dont Orange Tunisie, de participer activement à diverses initiatives écologiques et sociétales. Ce programme vise non seulement à avoir un impact positif sur la société et l’environnement, mais aussi à renforcer la cohésion des équipes au sein de l’entreprise.

Un engagement collectif pour un impact durable

Les événements climatiques, les bouleversements sociétaux et les modes de travail évolutifs ont créé un besoin pressant de repères et de sens chez les citoyens, et nos salariés ne font pas exception. Nous croyons fermement que l’engagement des salariés est une clé essentielle pour répondre à ces défis.

Une plateforme pour mobiliser et inspirer

Orange Engage for Change est une plateforme web qui offre un espace pour découvrir, partager et s’engager dans des projets sociétaux. Elle est accessible à tous les salariés d’OMEA pour se porter volontaire et au grand public pour une meilleure compréhension de nos engagements. Cette initiative multi-pays s’appuie sur les programmes RSE, de la Fondation Orange et du réseau des Orange Digital Centers, offrant ainsi un cadre structuré, une infrastructure solide et des opportunités variées pour soutenir et développer des actions bénévoles avec nos salariés engagés.

Des actions concrètes pour un impact réel

La plateforme propose des initiatives environnementales et sociétales, solidement soutenues par l’engagement actif des salariés. Tout au long de cette journée du 5 juin, et partout sur la région Middle East and Africa, plusieurs initiatives locales sont organisées pour démontrer l’impact concret de cette plateforme.

A l’occasion du lancement du programme Orange Engage for Change :

Jérôme Hénique, CEO d’Orange Middle East and Africa déclare : « Orange Engage for Change symbolise notre engagement profond envers la responsabilité sociétale. En donnant à nos salariés les moyens de s’impliquer directement dans des projets à impact positif, nous contribuons au développement durable des communautés dans les pays où nous opérons. »

Asma Ennaifer, Directrice Exécutive RSE et Communication d’Orange Middle East and Africa et Secrétaire générale de la Fondation Orange Digital Center ajoute : « Cette plateforme est un outil puissant pour fédérer nos équipes autour de valeurs partagées. Chaque initiative, chaque action menée par nos salariés témoigne de notre capacité collective à apporter des changements significatifs. Nous sommes fiers de voir cet engagement se concrétiser et de constater l’impact positif qu’il génère. »

Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie précise : « Notre ambition a toujours été de mettre l’innovation et la technologie au service du développement socio-économique du pays. Ainsi, à travers des actions concrètes déployées sur toute la Tunisie, nous intervenons au plus près des enfants, des femmes et des jeunes en leur apportant des solutions numériques pour améliorer leur quotidien. De plus, nous nous sommes engagés également à accompagner la transition écologique et énergétique du pays au profit des générations à venir. Cette plateforme vient donc consolider tout cela, avec l’appui et l’implication de nos salariés ».

Avec Orange Engage for Change, Orange Tunisie réaffirme son rôle de leader dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, tout en consolidant sa position d’entreprise citoyenne engagée.