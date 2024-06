OPPO réalise des expériences inoubliables avec l’ambassadeur mondial de la marque Kaká lors de la finale de l’UEFA Champions League 2024

La finale de l’UEFA Champions League 2024 s’est déroulée, samedi dernier 1er juin, au légendaire stade de Wembley à Londres. En tant que partenaire officiel mondial de cette prestigieuse compétition, OPPO a mis en avant son Smartphone phare, le Find X7 Ultra, en vue de capturer des moments inoubliables du match et célébrer le couronnement des vainqueurs de l’UEFA Champions League 2024.

Find X7 Ultra est le dernier smartphone phare d’OPPO doté de puissantes capacités d’imagerie qui permettent aux utilisateurs de capturer et de découvrir un contenu fidèle à la réalité de leurs matchs de football préférés. Pour célébrer et revivre ces moments inoubliables avec les fans du monde entier, OPPO a utilisé le grand écran du stade de Wembley lors de la finale pour présenter des photos d’utilisateurs prises sur des smartphones OPPO et sélectionnées dans la catégorie What A Shot des OPPO Imagine IF Photography Awards.

Dans le cadre des célébrations, l’ambassadeur mondial de la marque OPPO, Kaká, a une fois de plus rejoint la marque au salon exclusif OPPO Hospitality Lounge pour rencontrer et saluer les fans à travers un programme complet d’activités, en compagnie d’un magicien spécial. Parallèlement à l’action principale, OPPO a également hébergé le stand OPPO au Potters Field Park, près de Tower Bridge, où elle a offert aux fans de football du monde entier des expériences mémorables de l’UEFA Champions League.

« C’est inspirant de voir les technologies de pointe d’imagerie mobile d’OPPO continuer à améliorer l’expérience des fans de football et leur permettre de capturer d’innombrables moments inspirants sur et en dehors du terrain au cours des deux dernières saisons de l’UEFA Champions League », a déclaré Billy Zhang, président des opérations extérieures, marketing, ventes et services chez OPPO.

Des activités passionnantes le jour du match

Le salon d’accueil d’OPPO est revenu au village des Champions cette année avec des activités sur place encore plus interactives pour les fans. Les invités ont pu découvrir l’atmosphère conviviale de la plus grande compétition de football au monde dans différents espaces thématiques OPPO x UEFA, prendre une pause avec des jeux relaxants sur place et découvrir la dernière technologie OPPO sur une gamme de smartphones et appareils intelligents.

Lors de l’OPPO x UEFA Imaging Zone, les invités ont également eu l’occasion de voir certains des moments les plus époustouflants de la compétition de cette année capturés à courte distance par les photographes de l’UEFA Champions League à l’aide des derniers smartphones de la série Find.

Pour plus d’excitation, le stand expérimental OPPO du Potters Field Park a continué à enflammer l’atmosphère jusqu’au coup de sifflet final dans le cadre de l’UEFA Champions Festival. Sur le stand, les invités étaient conviés à se mettre dans la peau des deux finalistes de l’UEFA Champions League 2024, le Borussia Dortmund et le Real Madrid, en se faisant prendre en photo sur des répliques de bancs d’équipe à l’aide de l’OPPO Find X7 Ultra. Ils ont également eu la chance de mettre la main sur le dernier OPPO Reno11 F 5G et son nouvel outil de retouches photo génératif par l’IA, OPPO AI Eraser.

« Ce fut une nouvelle année fantastique de partenariat avec OPPO, qui a permis aux fans de bénéficier d’une technologie d’imagerie de pointe et d’un meilleur accès à l’UEFA Champions League », a déclaré Guillaume Sabran, responsable du sponsoring et des licences à l’UEFA. « OPPO a été un excellent ajout à la famille des partenaires de l’UEFA au cours des deux dernières années », a-t-il ajouté.

L’engagement d’OPPO en faveur de la philanthropie sportive

Dans l’atmosphère entourant la finale de l’UEFA Champions League de cette année, OPPO et l’UEFA Champions League ont organisé un match de football caritatif le 30 mai à Londres, opposant des joueurs indonésiens à des joueurs légendaires – Kaká, Roberto Carlos, Clarence Seedorf et Robert Pirès.

Après le match, tous les joueurs ont signé leurs maillots de match, la collection étant vendue aux enchères avec un seul maillot orné des signatures de tous les joueurs légendaires et joueurs indonésiens. Les bénéfices de la vente aux enchères serviront à soutenir le développement du football des jeunes en Indonésie.

Le match caritatif n’était pas seulement une célébration d’une passion partagée sur le terrain, mais un témoignage de l’engagement d’OPPO en faveur de la philanthropie sportive. Grâce à des initiatives comme celles-ci, OPPO cherche à inspirer et à responsabiliser davantage de jeunes footballeurs, en leur fournissant les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour poursuivre leurs rêves.

Grâce à son partenariat avec l’UEFA Champions League, OPPO a rapproché les fans du monde entier de l’excitation de la plus grande compétition de football au monde. Pour l’avenir, OPPO continuera à stimuler l’innovation en matière d’IA et de technologie d’imagerie, sous son crédo ‘‘Empower Everyone Everyday’’, permettant aux fans de s’immerger encore plus dans l’excitation des événements sportifs de classe mondiale.