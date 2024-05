Samsung numéro un sur le marché mondial de l’affichage numérique pour la quinzième année consécutive

Samsung a été désigné pour la quinzième année consécutive comme le numéro un des fabricants d’affichage par le bureau d’études de marché Omdia. Ainsi, l’entreprise continue de dominer le marché mondial de l’affichage numérique.

Selon Omdia, Samsung n’a pas seulement occupé la première place sur le marché mondial de l’affichage en 2023 avec une part de marché de 33%, mais a également vendu plus de deux millions de produits – un nombre record pour l’entreprise.

“Être numéro un pendant quinze ans montre que nous nous adaptons constamment aux conditions du marché,” déclare Hoon Chung, Vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung. “Nous continuons d’innover pour répondre aux divers besoins de nos clients, avec des équipements spécialisés, des solutions et des services.“

Samsung dispose d’un portfolio d’affichage varié pour différentes nécessités commerciales :

• The Wall est le premier écran modulaire au monde avec la technologie micro-LED. Grâce à son design sur mesure raffiné, la taille, le rapport et la forme de The Wall peuvent être ajustés selon les préférences et les scénarios d’utilisation.

• Les produits Smart Signage de Samsung s’intègrent sans effort dans n’importe quel environnement avec leur aspect plat et épuré.

• Le portfolio d’Outdoor Signage est idéal pour les environnements sportifs, les grands marchés et les points de recharge pour voitures électriques. Les écrans sont clairement visibles dans toutes les conditions météorologiques.

• Samsung Interactive Display est un tableau blanc interactif dédié à l’éducation, qui met les outils éducatifs à la portée des enseignants et des étudiants.

La gamme étendue The Wall reflète la technologie innovante. Des hôtels de luxe comme Atlantis The Royal à Dubaï et Hilton Waikiki Beach à Hawaï n’ont pas choisi ces affichages sans raison. Des produits comme The Wall All-in-One et The Wall for Virtual Production sont appréciés pour leur facilité d’utilisation et les scénarios d’utilisation uniques.

La position de leader de Samsung sur le marché de l’affichage numérique peut être attribuée à l’innovation continue de l’entreprise. Par exemple, le premier écran Micro LED transparent au monde a été décrit lors de son introduction en janvier comme l’avenir des affichages commerciaux, recevant des éloges comme “Most Mind-Blowing LED” et “Best Transparent Display” par la chaine d’information AV américaine, rAVe.

L’introduction récente de la plateforme Samsung Visual eXperience Transformation (VXT) démontre davantage l‘innovation dans le domaine de l’affichage. Cette solution cloud combine contenu et contrôle à distance sur une seule plateforme sécurisée, pour une expérience utilisateur sans faille.

Le marché mondial de l’affichage numérique croît rapidement, avec une augmentation annuelle prévue de 8%. La taille du marché prévue en 2027 est de 24,6 milliards de dollars, contre 14 milliards de dollars en 2020.