Couffin du Ramadan : Carrefour Tunisie solidaire avec les familles nécessiteuses en Tunisie

Carrefour Tunisie, géré par la société tunisienne UHD (Ulysse Hyper Distribution), poursuit ses actions solidaires durant ce mois saint au profit des familles nécessiteuses en Tunisie.

Pour la 15ème année consécutive, des opérations et annonces de collecte de dons se sont déroulées quotidiennement avant et durant le mois de Ramadan dans les hypermarchés Carrefour de la Marsa, Mall of Sousse et Mall of Sfax. Au total : 1500 couffins de solidarité ont été déjà remplis et offerts par Carrefour et ses partenaires.

L’objectif de ce mouvement de solidarité est d’aider les familles démunies à se nourrir correctement pendant le mois du jeûne en leur offrant des couffins remplis de produits essentiels.

D’une pierre deux coups, ces couffins fabriqués et brodés à la main par les artisans de la région d’El Hamma, au Sud tunisien, ont été achetés auprès d’eux par Carrefour Tunisie afin de les soutenir dans l’écoulement de leurs produits artisanaux, amis de l’environnement, et d’améliorer leurs revenus.

Pour la distribution ciblée de ces dons, tout au long du mois de Ramadan, Carrefour a entrepris des partenariats avec plusieurs associations, telles que le Croissant Rouge Tunisien, l’Association des Malades du Cancer, les Villages d’enfants SOS, l’Association des aveugles et malvoyants, Un sourire pour tous… ainsi qu’avec des ONG et autorités locales.

Un ‘‘décagnottage’’ caritatif pour le Croissant Rouge Tunisien

Sur le même registre, Carrefour Tunisie a lancé une nouvelle action de soutien pour le Croissant Rouge Tunisien. Il s’agit d’offrir aux clients divers la possibilité de convertir leurs points de fidélité en dons solidaires au Croissant Rouge (1000 points équivalent à 1 dinar).

Ce ‘‘décagnottage’’ caritatif peut être effectué à l’hypermarché de la Marsa mais aussi sur le site web Carrefour.tn ou via l’application mobile Carrefour Tunisie.

Une plateforme active ‘‘Carrefour Solidarité’’

Carrefour Solidarité, plateforme caritative de Carrefour Tunisie, a toujours répondu présent, même dans les moments les plus complexes, pour soutenir diverses initiatives sociales et humanitaires. Ceci témoigne de l’engagement sociétal de l’enseigne et sa volonté d’être toujours à l’écoute et au soutien de la communauté tunisienne.