GE Vernova clôture sa scission et entre à la bourse de New York

GE Vernova annonce l’aboutissement de sa scission de GE et son introduction en tant que société indépendante à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole « GEV », avec effet à l’ouverture des marchés.

Grande première pour la bourse de New York : GE Vernova et GE Aerospace, qui devient également ce jour une société indépendante, sonneront la cloche ensemble.

« Aujourd’hui, GE Vernova devient une entreprise indépendante dont la mission singulière est d’accélérer la transition énergétique pour créer un avenir plus durable », déclare Scott Strazik, Directeur général de GE Vernova. « Nos segments Power, Wind et Electrification fournissent des produits et services essentiels au secteur de la production d’électricité afin de pouvoir répondre aux demandes croissantes des économies et de mettre à disposition une électricité vitale pour la santé, la sûreté, la sécurité et une meilleure qualité de vie. La raison d’être de GE Vernova est d’électrifier et de décarboner le monde et je suis extrêmement fier de ce que nos équipes ont accompli pour en arriver à cette étape majeure, mais aussi enthousiaste à l’idée de poursuivre cette aventure aux côtés de nos clients et actionnaires. »

GE Vernova compte plus de 80 000 collaborateurs dans plus d’une centaine de pays. Partout dans le monde, un nombre important de fournisseurs de collectivités, de promoteurs, d’États et de grands utilisateurs industriels comptent sur sa base installée pour générer, transférer, coordonner, convertir et stocker de l’électricité de manière fiable et performante. Dotée d’une base installée de plus de 7 000 turbines à gaz, la plus grande au monde, et d’environ 55 000 éoliennes ainsi que de technologies d’électrification de pointe, GE Vernova contribue à produire près de 30 % de l’électricité mondiale.

GE Vernova est au service d’un segment industriel indispensable pesant 265 milliards de dollars, et qui devrait atteindre 435 milliards de dollars d’ici 2030. L’essor des besoins d’électrification et de décarbonation offre des débouchés majeurs, avec une capacité de production qui devrait doubler d’ici 2040. Pour tirer parti de cette opportunité, GE Vernova privilégie une exécution marquée par la durabilité, l’innovation et la rationalisation et s’appuie sur son historique d’innovation en investissant environ 1 milliard de dollars chaque année en recherche et développement (R&D) afin de faire émerger des technologies révolutionnaires pour la transition énergétique.

La scission de GE Vernova a été effectuée par GE en procédant à une répartition de l’ensemble des actions ordinaires de GE Vernova Inc. Chaque détenteur titulaire d’actions ordinaires GE a reçu une action ordinaire de GE Vernova Inc. par tranche de quatre actions ordinaires de GE détenues au 19 mars 2024.

GE Vernova annoncera ses résultats du premier trimestre le 25 avril 2024 à 7 h 30 (heure de New York) lors d’une présentation qui sera accessible à l’adresse www.gevernova.com/investors.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué comprend des déclarations prospectives, c’est-à-dire des déclarations relatives à des événements futurs qui, de par leur nature, concernent des éléments qui sont à différents degrés incertains. Les présentes déclarations prospectives portent généralement sur les performances commerciales et financières futures attendues de GE Vernova (la société) et sur sa situation financière, et contiennent souvent des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « penser », « chercher à », « constater », « estimer », « prévoir », « cible », « préliminaire », « fourchette », ou des verbes au futur. Les déclarations prospectives, de par leur nature, concernent des éléments qui sont à différents degrés incertains, notamment les déclarations relatives aux opérations prévues et potentielles ; l’incidence des conditions macroéconomiques et de marché et de la volatilité sur les activités commerciales, les résultats financiers et la situation financière de la société, ainsi que sur la chaîne d’approvisionnement et l’économie mondiales ; les performances financières attendues de la société, y compris les flux de trésorerie, le chiffre d’affaires, la croissance organique, les marges, le résultat et les résultats par action ; les notations de crédit et les perspectives de la société ; son financement et ses liquidités ; les structures de coûts de son activité et les plans de réduction des coûts ; les éventuelles restructurations ; les écarts d’acquisition ou d’autres charges financières ; ou les taux d’imposition. Pour GE Vernova, les domaines particuliers dans lesquels des risques ou des incertitudes pourraient entraîner des résultats réels notablement différents de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives sont les suivants : la bonne exécution par la société des opérations planifiées et potentielles ; une évolution des conditions macroéconomiques et de marché et de la volatilité du marché, dont le risque de récession, l’inflation, les contraintes ou perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les taux d’intérêt, la valeur des titres et autres actifs financiers, les prix du pétrole, du gaz naturel et d’autres matières premières et les taux de change, ainsi que l’incidence de ces évolutions et d’une telle volatilité sur les activités commerciales, les résultats financiers et la situation financière de la société ; certaines tendances économiques, la concurrence et les risques géopolitiques dans le monde, y compris l’incidence des conflits géopolitiques en cours (tels que le conflit Russie-Ukraine et le conflit au Moyen-Orient), les chocs de demande ou d’offre résultant d’événements tels qu’une attaque terroriste majeure, des catastrophes naturelles ou des pandémies de santé publique ou autres situations d’urgences effectives ou anticipées, ou une escalade des sanctions, des tarifs douaniers ou d’autres tensions commerciales, et les incidences connexes sur les chaînes d’approvisionnement et les stratégies des activités de la société ; des problèmes de qualité ou de sécurité, réels ou perçus, liés aux produits, solutions et services complexes et spécialisés proposés par la société ; des évolutions des marchés ou du comportement des clients susceptibles de peser sur la capacité de l’entreprise à concrétiser les économies de coûts d’exploitation prévues et à mettre en œuvre ses initiatives de maîtrise ou de réduction des coûts d’exploitation ; des perturbations importantes de la chaîne d’approvisionnement de la société, y compris le coût élevé ou l’indisponibilité de matières premières, de composants et de produits essentiels à son activité, et des perturbations importantes de ses sites de fabrication et de production et de ses réseaux de distribution ; les plans d’allocation des capitaux de la société, y compris le calendrier et le montant des dividendes, des rachats d’actions, des acquisitions, des investissements organiques et d’autres priorités ; des révisions à la baisse des notations de crédit ou des perspectives de notation de la société, ou une évolution de l’application ou de la méthodologie de notation, et leur incidence sur les capacités de financement, les coûts, les liquidités et le positionnement concurrentiel de la société ; des changements dans les dynamiques de marché et d’autres dynamiques liées à la décarbonation ; ainsi que les montants et des flux de trésorerie et des bénéfices de la société à certaines dates, qui peuvent subir l’influence de dynamiques et de conditions macroéconomiques ou liées aux clients, aux fournisseurs, à la concurrence ou aux contrats. Ces incertitudes, entre autres, peuvent entraîner pour la société des résultats réels futurs sensiblement différents de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. GE Vernova ne s’engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives.

Informations complémentaires

De nombreuses informations importantes concernant GE Vernova, y compris des informations financières destinées aux investisseurs, sont consultables sur le site Web de GE Vernova, à l’adresse www.gevernova.com/investors, ainsi que sur la page LinkedIn de GE Vernova et ses autres comptes sur les réseaux sociaux. GE Vernova invite les investisseurs à consulter régulièrement ces sites, au fur et à mesure de la mise à jour des informations et de la publication de nouvelles informations.