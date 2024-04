Bienvenue dans l’ère de l’IA mobile : l’éditorial de Dr TM Roh, directeur de Samsung MX Business

Le développement de la série Galaxy S24 a été la période la plus enrichissante de ma carrière. En tant qu’ingénieur, j’ai été témoin de nombreuses innovations incroyables, mais l’Intelligence Artificielle (IA) est sans aucun doute la technologie la plus transformatrice de ce siècle. Peu d’ingénieurs ont l’opportunité d’être impliqués dans un projet d’une telle envergure. C’est un grand changement, pour Samsung et l’ensemble de l’industrie mobile, mais également pour l’humanité.

Lorsqu’elle est intégrée aux téléphones, l’IA est– pour le dire simplement – une révolution. Il s’agit d’une nouvelle ère en matière d’expérience mobile et Samsung Galaxy a un rôle capital à jouer dans cette évolution. Les appareils mobiles vont devenir le premier point d’accès à l’IA, et Samsung Galaxy – avec notre large portefeuille de produits, notre héritage d’innovation et notre philosophie de collaboration ouverte – est idéalement positionné pour accélérer son expansion mondiale. Nous rendrons l’accès à l’IA mobile simple et créerons de nouvelles possibilités pour tous.

Une source de nouvelles possibilités

En développant des expériences révolutionnaires en matière d’IA mobile, nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont cette nouvelle technologie passionnante peut améliorer nos vies et inspirer les prochaines étapes de notre société. Utilisé avec soin, Galaxy AI aide les gens à communiquer par-delà les frontières, réaliser leurs tâches quotidiennes avec facilité et bien plus encore.

Depuis le lancement de la série Galaxy S24, nous avons eu d’excellents retours sur la manière dont les gens utilisent réellement les fonctionnalités de Galaxy AI au quotidien. L’une des fonctionnalités d’IA les plus appréciées est Entourer pour Chercher avec Google, un nouvel outil incroyable de découverte intuitive. Nos fonctionnalités de communication conçues pour éliminer les barrières linguistiques telles que Traduction Instantanée, Assistant Message et Interprète ont aussi captivé l’imagination de beaucoup de gens. Enfin, ils ont apprécié Assistant Photo, qui regroupe une série d’outils créatifs propulsés par notre moteur ProVisual.

Encore une fois, nous ne faisons que commencer. En développant la série Galaxy S24, nous avions de nombreux concepts et idées auxquels nous voulions donner vie. À mesure que Samsung développe et améliore l’expérience d’IA mobile, les utilisateurs pourront profiter de plus de fonctionnalités Galaxy AI qui puisent dans ces idées et ces concepts.

D’autre part, nous planifions déjà les prochaines étapes de Galaxy AI au-delà des smartphones en l’optimisant pour différentes catégories d’appareils, et différents services. Dans un avenir proche, certains accessoires Galaxy utiliseront l’IA pour booster la santé numérique et ouvrir une nouvelle ère de santé intelligente. Samsung continuera d’enrichir et d’étendre l’expérience Galaxy AI à plus de produits grâce à des collaborations avec des partenaires de premier plan en matière d’IA.

Le prochain sujet clé, c’est VOUS

L’an dernier, nous nous sommes souvent demandé ce que nos utilisateurs veulent ou ce dont ils ont besoin, et ce qu’ils pourraient accomplir avec un peu d’aide. Ces questions ont inspiré la série Galaxy S24, notre première gamme de smartphones IA qui invite les utilisateurs à transformer leur vie grâce à l’IA. C’est le smartphone du futur, qui établit la norme en matière d’IA mobile et définit cette nouvelle catégorie.

Évidemment, certains défis et responsabilités sont à prendre en compte. Les modèles d’IA qui se forment actuellement peuvent encore faire des erreurs et le débat sur les droits de propriété intellectuelle se poursuit. Il est crucial que les entreprises collaborent de manière ouverte et définissent consciencieusement les expériences d’IA afin que les utilisateurs puissent profiter de leur potentiel en toute confiance.

Il est également important d’élever les normes de sécurité et de confidentialité dans une nouvelle ère mobile riche en données. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons adopté une approche hybride qui combine IA embarquée sur l’appareil et dans le cloud. En plus de garantir une utilisation fluide, cela permet aux utilisateurs de limiter certaines fonctionnalités à une utilisation exclusivement sur l’appareil, leur donnant un meilleur contrôle sur leurs données. Nous restons déterminés à améliorer la sécurité et la confidentialité des appareils Galaxy en donnant aux utilisateurs transparence et choix.

Dans cette nouvelle ère d’IA mobile, la question n’est plus de savoir ce qu’un smartphone peut faire, mais ce que les individus peuvent accomplir avec les bons outils. La série Galaxy S24 en fournit quelques-uns et j’ai hâte de voir ce que vous en ferez. C’est à vous de décider ce qui est possible, utile et important. Le prochain chapitre de l’expérience mobile ne nous appartient pas – il est à vous, nos utilisateurs Samsung Galaxy.