OPPO Find X7 Ultra : numéro 1 dans le classement mondial DXOMARK des appareils photo de smartphones

OPPO Find X7 Ultra, le téléphone avec appareil photo ultime, a remporté dernièrement le prix Gold Camera de DXOMARK, se classant premier dans son classement des appareils photo pour smartphones.

Combinant les premières avancées mondiales en matière de matériel photo avec le puissant système de caméra HyperTone d’OPPO, la photographie numérique de pointe et le réglage Hasselblad de qualité professionnelle, le Find X7 Ultra a obtenu le meilleur score global de caméra de 157, avec un sous record-score pour Bokeh et le sous-score vidéo le plus élevé de tous les smartphones Android.

Excellente expérience de caméra dans toutes les conditions

L’incroyable système de caméra du Find X7 Ultra a obtenu les meilleurs scores dans de nombreux scénarios du monde réel.

D’habitude, les smartphones ont du mal à capturer des photos en intérieur avec une lumière mixte et artificielle, mais le Find X7 Ultra a excellé dans les tests de DXOMARK, avec des scores records dans diverses conditions, notamment dans les catégories Intérieur, Nuit et Amis & Famille, démontrant la puissance et la polyvalence du Système de caméra HyperTone d’OPPO.

« Les performances de l’appareil photo de l’OPPO Find X7 Ultra sont excellentes dans tous nos tests, avec un rendu de portrait exceptionnel, ainsi qu’un zoom et une préservation des détails de premier ordre pour les photos et les vidéos » a déclaré Olympe Corblet, Ingénieur en sciences de l’image/propriétaire produit de DXOMARK.

Smartphone classé n°1 pour le Bokeh

Le mode portrait Hasselblad de l’OPPO Find X7 Ultra a été reconnu par DXOMARK comme étant remarquable, se classant au premier rang parmi tous les smartphones. Les points forts du bokeh comprenaient une segmentation précise et du premier plan du sujet et de l’arrière-plan, une reproduction respectueuse des tons chair et des résultats plus détaillés que les modes portrait concurrents.

Cette photographie de portrait de classe mondiale est rendue possible grâce au nouveau mode Portrait Hasselblad, créé par OPPO en partenariat avec Hasselblad, pour apporter son style de portrait classique au Find X7 Ultra.

En pensant aux maîtres photographes, le mode Portrait du Find X7 Ultra capture à quatre focales : 23 mm, 44 mm, 65 mm et 135 mm. Chacun est calibré pour un objectif Hasselblad différent, produisant un bokeh cinématographique avec une profondeur de premier plan et d’arrière-plan capable de reconnaître une seule mèche de cheveux.

Smartphone Android classé n°1 pour la vidéo

Seul smartphone Android à atteindre un score vidéo DXOMARK de 156 en plus du score le plus élevé en matière de gestion du bruit de tous les smartphones, la puissante capture vidéo du Find X7 Ultra met en évidence son statut de champion de l’imagerie et d’outil puissant pour les créateurs et les cinéastes.

Grâce à ses capteurs avancés de caméra, le Find X7 Ultra peut également capturer des vidéos Dolby Vision HDR 10 bits à une résolution 4K avec des transitions fluides entre les quatre caméras pour une expérience de caméra vidéo de qualité professionnelle.

Find X7 Ultra: une expérience photo et vidéo de premier plan

DXOMARK confirme dans son rapport, publié le 13 mars 2024, qu’avec ses quatre appareils photo 50 MP dotés de grands capteurs, un premier capteur 1 pouce de deuxième génération de Sony pour mobile et deux d’entre eux sont des appareils photo à zoom périscope, Find X7 Ultra comble l’écart de zoom entre les focales optiques comme jamais auparavant sur un smartphone. Son système d’imagerie de classe mondiale crée ainsi une expérience photographique et vidéo de premier ordre.