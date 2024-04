Le PNUD Tunisie et la Fondation Orange Tunisie : Un partenariat renouvelé pour un engagement actif du secteur privé et l’autonomisation des femmes

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Tunisie et la Fondation Orange Tunisie ont lancé un partenariat en janvier 2022 pour promouvoir l’inclusion numérique et l’innovation en vue de développer des écosystèmes locaux inclusifs et durables, et l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes. Ce partenariat réussi, récemment renouvelé jusqu’en 2025, sera l’occasion de renforcer ces initiatives, dans les régions de Kairouan, Gafsa, Kébili, Tozeur, Tataouine, Médenine et Gabès.

En particulier, le PNUD Tunisie et la Fondation Orange Tunisie poursuivront leurs efforts pour accompagner les jeunes et les femmes entrepreneurs, notamment dans les domaines de l’inclusion numérique, permettant l’accès aux marchés et leur autonomie économique. Ce partenariat répondra également aux défis concrets posés par le changement climatique, notamment en sensibilisant les jeunes comme acteurs du changement, et en soutenant le développement d’innovations technologiques vertes, qui contribueront à la croissance économique des régions concernées.

Comme l’a souligné Madame Céline Moyroud, Représentante Résidente du PNUD en Tunisie, « l’accent mis sur la digitalisation dans le cadre de ce partenariat s’inscrit également dans les priorités stratégiques de la Tunisie et du PNUD, mettant en avant la transition numérique comme catalyseur de l’Agenda 2030. Nous sommes heureux que ce partenariat renouvelé avec Orange Tunisie et sa Fondation, dans le cadre de nos activités mises en œuvre avec divers partenaires nationaux, permettra d’accélérer l’accès à l’inclusion numérique, de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, notamment dans le domaine de l’économie verte, et l’employabilité des jeunes et des femmes en Tunisie ».

Monsieur Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, a précisé que « ce partenariat renouvelé pour 2 années supplémentaires avec le PNUD Tunisie permet de développer et d’ancrer davantage les initiatives communes déjà lancées, à travers la Fondation Orange Tunisie et l’écosystème Orange Digital Center, pour promouvoir l’inclusion numérique et encourager l’entrepreneuriat innovant en Tunisie, notamment auprès des jeunes et des femmes en régions. Nous en sommes d’autant plus heureux que Orange Afrique et Moyen-Orient et le PNUD pour les États Arabes viennent également de signer un partenariat majeur, ayant les mêmes objectifs, lors de la dernière édition du MWC de Barcelone, dans le cadre de l’initiative Digital for Sustainable Development (D4SD) ».

A l’occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars, sur le thème cette année de l’investissement en faveur des femmes, le PNUD et la Fondation Orange Tunisie ont inauguré une nouvelle Maison Digitale à Kébili, qui sera gérée par l’association Elbacikat pour le développement pour former plus de cent femmes entrepreneures, et ce dans le secteur de l’économie verte, d’ici fin 2024. Cette maison s’ajoute à un réseau de 26 structures, présentes sur tout le territoire, portées par la Fondation Orange Tunisie et ses partenaires. Cette initiative sera suivie par d’autres actions, telles que la formation de jeunes filles, diplômées ou non, aux métiers de la technologie au sein du réseau Orange Digital Center Clubs des régions ciblées. Dans ce cadre, il sera aussi possible d’expérimenter des solutions innovantes au sein des FabLabs Solidaires afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de soutenir et de renforcer la résilience des écosystèmes locaux, en particulier face aux changements climatiques.