La BERD lance un appel à candidatures aux entreprises pour le programme d’innovation pour le changement climatique

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé, lundi 18 mars 2024, un appel à candidatures aux entreprises pour bénéficier de son programme d’innovation pour le changement climatique, financé par les Pays-Bas par le biais du “Partenariat à fort impact sur l’action pour le climat” (High-Impact Partnership on Climate Action – HIPCA) .

Cet appel s’adresse aux entreprises dans cinq pays, à savoir la Tunisie, la Jordanie, le Liban, le Maroc et l’Égypte, ayant des idées innovantes et bien développées pouvant contribuer à lutter contre le changement climatique par l’innovation.

Les projets couverts par ce programme sont notamment les projets d’adaptation climatique, les mesures d’atténuation du climat et les mesures de biodiversité.

Les entreprises sélectionnées auront l’occasion de collaborer avec des chercheurs et des développeurs pour expérimenter et évaluer la faisabilité de leurs projets. Elles recevront des subventions allant jusqu’à 20 000 euros.

Les services admissibles comprennent la faisabilité de la recherche, le développement de logiciels et de matériel, le prototypage, les essais …

Le partenariat à fort impact sur l’action pour le climat a été lancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les gouvernements partenaire à l’occasion de la COP26, tenue en 2021 à Glasgow en Grande-Bretagne.

Ses principaux objectifs sont de stimuler les investissements et les solutions qui réduisent ou préviennent les émissions de gaz à effet de serre, renforcent la résilience et réduisent la vulnérabilité au changement climatique et protègent l’environnement.

Dans les régions de la BERD, le partenariat s’articule autour de huit domaines thématiques. Ces domaines comprennent les systèmes énergétiques, les systèmes alimentaires durables, les systèmes financiers verts, les villes et les infrastructures environnementales, ainsi que le capital naturel. Ils englobent également des thèmes transversaux : l’adaptation et la résilience au climat, la transition juste, et la dimension de genre et l’inclusion économique.

Avec TAP