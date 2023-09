QNB poursuit son soutien aux événements sportifs en parrainant la 2ème édition du tournoi de tennis « Jasmin Open »

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, vient d’annoncer son parrainage de la deuxième édition du tournoi de tennis « Jasmin Open » organisé par la Fédération Tunisienne de Tennis à Monastir du 14 au 22 Octobre 2023.

Il s’agit d’un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel international WTA classé en catégorie WTA 250 points.

Ce partenariat reflète l’engagement de la banque et sa conviction de l’importance du sport dans la réalisation du développement durable et du bien-être de la communauté.

Il illustre également les efforts du groupe déployés en matière de soutien au sport, en tant que l’un des piliers importants de sa stratégie de responsabilité sociale d’entreprise.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont 2 agences QNB FIRST sur l’avenue Mohamed V à Tunis et à Sousse, 3 centres d’affaires pour les Entreprises à Tunis et à Hammam Sousse, et 3 bureaux de change (2 bureaux de change à l’aéroport de Tunis-Carthage et un bureau à l’aéroport de Djerba).