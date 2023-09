Porsche présente le troisième modèle hybride de la gamme Cayenne

Le nouveau Cayenne S E-Hybrid est le troisième modèle électrifié de la gamme et se positionne entre le Cayenne E-Hybrid et le Cayenne Turbo E-Hybrid. Disponible en deux variantes de carrosserie (SUV et SUV Coupé), le Cayenne S E-Hybrid réalise la symbiose entre performances et confort au quotidien, et complète à merveille la palette de motorisation disponible pour la gamme Cayenne.

La technologie hybride du nouveau Cayenne, largement optimisée, confère au modèle une autonomie électrique accrue et une recharge plus rapide grâce à une gestion intelligente de l’énergie.

Un moteur électrique d’une puissance de 130 kW (176 ch) complète le bloc V6 turbo optimisé de 3,0 litres, d’une puissance de 260 kW (353 ch). Conjointement, les deux moteurs développent une puissance cumulée de 382 kW (519 ch) et délivrent un couple maximal de 750 Nm. La formidable puissance du nouveau modèle se traduit par de remarquables performances : le Cayenne S E-Hybrid franchit le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 263 km/h.

Suspension pneumatique à deux chambres et deux soupapes pour une plage de réglage optimale

Le Cayenne S E-Hybrid est équipé de série d’une suspension pneumatique adaptative qui permet d’optimiser les performances et d’améliorer le confort de conduite. La technologie novatrice à deux chambres et deux soupapes offre une vaste plage de réglage de la fermeté de l’amortissement, entre confort absolu et sportivité ultime. Par ailleurs, le nouveau modèle S E-Hybrid bénéficie de la nouvelle technologie hybride de la génération actuelle du Cayenne.

Il affiche une autonomie équivalente en mode tout électrique en cycle urbain (EAER City) de 90 km. La batterie d’une capacité de 25,9 kWh permet ainsi d’effectuer la plupart des trajets du quotidien sans émissions locales de CO2. Le nouveau chargeur CA embarqué d’une puissance de 11 kW permet de recharger le Cayenne S E-Hybrid en moins de deux heures et demie sur une borne de recharge appropriée.

Le Cayenne S E-Hybrid reprend les codes esthétiques de la gamme. Il est équipé de série des jantes de 20 pouces du Cayenne S et d’une double sortie d’échappement en acier spécial brossé. La version SUV du Cayenne S E-Hybrid arbore le pack extérieur Argent, la version SUV Coupé est habillée du pack extérieur Noir. Les phares à LED matriciels fournis de série assurent confort et sécurité lors des trajets nocturnes. Les feux matriciels HD à LED innovants sont disponibles en option.

Dans l’habitacle, la dotation de série comprend notamment des sièges 8 réglages, un pack Sport Chrono avec sélecteur de modes et des patins de pédales en acier spécial. L’écran passager proposé en option et le système de purification de l’air, qui filtre les polluants et les particules susceptibles de pénétrer dans l’habitacle, offrent un confort accru.

Le nouveau Cayenne S E-Hybrid est disponible dès aujourd’hui à la commande.