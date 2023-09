Porsche présente le Cayenne le plus puissant de tous les temps

Après le lancement réussi du nouveau Cayenne au printemps 2023, Porsche complète la troisième génération de son SUV sportif, entièrement revisitée, avec l’arrivée d’un modèle qui s’impose comme le nouveau fleuron de la gamme.

Comme auparavant, le Cayenne le plus puissant de la gamme est un modèle hybride rechargeable. Porsche a largement amélioré la technologie du successeur du Cayenne Turbo S E-Hybrid, notamment en matière d’autonomie et de performances. Le confort d’utilisation au quotidien et la dynamique de conduite bénéficient grandement de ces améliorations.

Un moteur électrique d’une puissance de 130 kW (176 ch) complète le bloc V8 biturbo de 4,0 litres, d’une puissance de 441 kW (599 ch), qui a été largement optimisé. Ensemble, les deux moteurs développent une puissance cumulée de 544 kW (739 ch) et délivrent un couple maximal de 950 Nm. Les performances du Cayenne Turbo E-Hybrid justifient amplement son statut de fleuron de la gamme. Le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid franchit le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 295 km/h.

Par rapport à son prédécesseur, le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid offre une autonomie électrique nettement supérieure et des temps de recharge plus courts. Avec une capacité accrue qui atteint désormais 25,9 kWh, la batterie haute tension installée sous le plancher du coffre permet d’atteindre une autonomie électrique de 82 km (EAER City – Autonomie équivalente en mode tout électrique, cycle urbain). Le nouveau chargeur embarqué de 11 kW ramène le temps de recharge sur une borne murale ou sur une station de recharge appropriée à moins de deux heures et demie, avec une capacité de la batterie accrue.

Suspension pneumatique à deux chambres et deux soupapes

Les nouveaux modèles Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid sont équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative dotée d’une nouvelle technologie à deux chambres et deux soupapes qui permet de procéder à un réglage différencié de la compression et de la détente des amortisseurs. Cette technologie, qui améliore tout autant le confort que la sécurité, offre une plage de réglage étendue entre les modes Confort et Sport Plus. Le châssis combine une remarquable maniabilité dans les virages dynamiques, un confort absolu dans les usages du quotidien et un amortissement optimisé des mouvements de caisse (tangage et roulis). Le système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) est également fourni de série sur le Cayenne Turbo E-Hybrid. Le système de stabilisation active (PDCC) et les roues arrière directrices sont proposés en option.

Les lignes du Cayenne Turbo E-Hybrid et du Cayenne Coupé témoignent du positionnement des deux modèles dans la gamme. L’avant des deux variantes de carrosserie reprend les codes stylistiques des modèles Turbo, avec des prises d’air de refroidissement élargies, soulignées par des lames Noir finition brillante. Les élargisseurs d’aile et le bouclier arrière en teinte de carrosserie ajoutent une touche de sportivité. Les modèles Turbo E-Hybrid se distinguent également par deux doubles sorties d’échappement en acier inoxydable brossé et des étriers de frein rouges.

Dans l’habitacle, les inserts décoratifs en aluminium sur le tableau de bord et les garnitures des panneaux de porte mettent l’accent sur la performance. Le pavillon est habillé de Race-Tex. L’équipement de série comprend un volant sport GT chauffant, un commutateur de mode permettant de sélectionner rapidement et directement le mode de conduite souhaité, et des sièges sport en cuir 18 réglages. Des sièges confort en cuir 14 réglages sont également disponibles.

Le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid bénéficie également de toutes les nouveautés introduites lors la mise à jour de la gamme au printemps 2023, notamment du nouveau cockpit, avec son combiné d’instruments entièrement numérique au design incurvé et ses modes d’affichage variables, d’une console centrale redessinée et d’un écran passager, proposé en option. Les feux matriciels HD à LED innovants à haute résolution, disponibles de série sur les nouveaux modèles Turbo E-Hybrid, offrent plus de confort et de sécurité dans l’obscurité.