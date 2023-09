IFA 2023 : Samsung SmartThings connecte les gens à ce qui compte le plus

Samsung présente ses dernières innovations en matière d’appareils connectés pour la maison. Lors de la conférence de presse de l’IFA 2023, l’entreprise a partagé sa vision SmartThings : aider les consommateurs européens avec les choses qui leur tiennent à cœur, qu’il s’agisse d’utiliser des fonctions permettant de réduire la consommation d’énergie, d’accroître la sécurité, d’accéder aux divertissements ou de leur facilité la vie au quotidien. L’écosystème SmartThings, qui ne cesse de croître, aide 285 millions d’utilisateurs à personnaliser leur maison selon leurs besoins, en connectant et en contrôlant plusieurs appareils à l’aide d’une seule application.

À l’occasion de l’IFA 2023, Samsung partage une nouvelle étude, menée à travers l’Europe, qui donne un aperçu de l’évolution des besoins en matière de technologie dans la maison.

“Samsung veut connecter les utilisateurs aux personnes, aux lieux et aux activités qui leur sont chères”, a déclaré June Park, Président de Samsung Benelux. “Nous tirons parti des dernières innovations technologiques pour développer l’écosystème SmartThings et permettre aux gens d’établir encore plus de connexions importantes à leurs yeux.”

Améliorer l’expérience à domicile

Grâce à l’application SmartThings, les utilisateurs peuvent contrôler les appareils connectés de leur maison depuis n’importe quel endroit. Ils peuvent ainsi profiter des divertissements en toute transparence et rester en sécurité. En Europe, les maisons remplissent chaque jour de multiples fonctions : elles sont aussi bien des endroits de travail que des lieux de loisirs et de divertissement. Sept consommateurs sur dix (71%) estiment que la technologie a un impact positif sur leur vie quotidienne, notamment sur la façon dont ils interagissent avec leurs amis et leur famille, dont ils travaillent et dont ils pratiquent leurs loisirs.

Les passionnés de cuisine peuvent désormais s’immerger totalement dans la cuisine et l’alimentation grâce à Samsung Food, la nouvelle application tout-en-un pour la recherche, le stockage et le partage de recettes, la planification des repas, la cuisine et les courses. Lors de la conférence de presse, il a été annoncé que Samsung Food était disponible dans 104 pays et en huit langues. Elle met les connaissances alimentaires du monde entier à la portée des utilisateurs, leur permettant de faire des choix appropriés en matière d’alimentation, de santé et de cuisine. L’application se connecte également aux appareils connectés dans les cuisines des utilisateurs et envoie instantanément le bon moment et la bonne température à leur four Samsung connecté. Avec plus de 160 000 recettes, il y a toujours quelque chose de nouveau à cuisiner.

D’ici la fin de l’année, Samsung Food proposera des recettes personnalisées grâce à Food AI. Cela permettra de répondre aux besoins alimentaires des utilisateurs, par exemple en convertissant les recettes en version végétalienne en quelques clics. Plus tard dans l’année, l’application sera reliée à Samsung Health. Cela permettra de créer des plans de repas sur mesure en fonction des préférences et des besoins alimentaires et d’aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être. En 2024, Samsung Food avec Vision AI technology pourra utiliser des photos de repas pour vérifier les informations nutritionnelles, reconnaître les ingrédients et recommander les meilleures recettes.

Samsung est la marque numéro un pour les téléviseurs depuis 17 ans. La société a complété sa gamme de super écrans avec le lancement du téléviseur Neo QLED 8K de 98 pouces (QN990C) et du téléviseur QLED 4K (Q80C) et prévoit de lancer sa gamme complète d’écrans Micro LED en Europe d’ici la fin de l’année. Ces écrans offrent un contraste incroyable et des détails à couper le souffle qui placent les spectateurs au cœur de l’action, qu’ils jouent ou regardent des films.

Pour célébrer le 100e anniversaire de Disney, Samsung lance The Frame – Disney100 Edition, qui comprend un cadre exclusif en métal argenté platine signé Disney 100 et une télécommande Disney unique inspirée de Mickey Mouse. L’appareil est également livré avec 100 illustrations emblématiques de Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm et National Geographic, ainsi que des images classiques de Mickey, Minnie, Woody, Cendrillon et bien d’autres. Les utilisateurs peuvent également afficher leurs photos de famille pour créer un environnement magique à la maison.

La conférence de presse a également annoncé le lancement mondial du Freestyle 2nd Gen, un projecteur portable polyvalent qui offre une expérience grand écran partout où l’utilisateur le souhaite, même au plafond. Sa fonctionnalité Smart Edge Blending permet d’orienter l’écran en paysage et en portrait. Deux projecteurs Freestyle 2nd Gen peuvent être reliés pour obtenir un affichage panoramique de 160 pouces et un affichage vertical de 120 pouces. En outre, les utilisateurs du Freestyle 2nd Gen peuvent accéder aux plus grands jeux des partenaires de streaming de Samsung via Samsung Gaming Hub.

Grâce au partenariat entre Xbox et Bethesda Softworks, ils ont désormais accès à Starfield, l’époustouflant jeu de rôle nouvelle génération qui se déroule parmi les étoiles. Les utilisateurs peuvent jouer à Starfield avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, sans avoir besoin de console.

Des petits pas pour notre planète

Des sujets tels que la sensibilisation à l’environnement et les économies d’argent figurent parmi les priorités des consommateurs : plus de trois quarts d’entre eux (77 %) déclarent rechercher des produits technologiques qui économisent l’énergie – non seulement pour économiser de l’argent, mais aussi pour le bien de l’environnement. Deux tiers (67 %) considèrent également qu’il est important que leur prochain appareil puisse se connecter à une application leur permettant de surveiller et de réduire leur consommation d’énergie.

Avec l’augmentation des prix de l’énergie en Europe, 72 % des personnes interrogées sont préoccupées par les coûts de fonctionnement des appareils domestiques.

Pour y remédier, SmartThings Energy peut optimiser l’énergie utilisée par les appareils et réduire ainsi la consommation. Par exemple, grâce au mode AI Energy de SmartThings Energy, vous pouvez réduire la consommation d’énergie de votre lave-linge jusqu’à 70 % en utilisant Ecobubble et en lavant à l’eau froide plutôt qu’à l’eau chaude.

En collaboration avec Ocean Wise, l’organisation mondiale de préservation des océans, et le fabricant de vêtements Patagonia, Samsung travaille sur des solutions d’émission de microfibres. Le filtre Less Microfibre™ est un filtre externe pour machine à laver qui élimine jusqu’à 98 % des émissions de microplastiques pendant les cycles de lavage. “Grâce à notre partenariat avec Samsung et Patagonia, Ocean Wise peut montrer aux entreprises un moyen de réduire le flux de microfibres dans l’océan”, a déclaré Charlie Cox, responsable des solutions microplastiques chez Ocean Wise à l’IFA. “Grâce à des innovations comme le filtre Less Microfibre™, nous pouvons aider les gens à réduire leur empreinte microfibre à la maison. C’est une solution simple et quotidienne pour laquelle nos océans nous remercieront.”

Les technologies de chauffage telles que les pompes à chaleur constituent un marché en pleine expansion et Samsung est à la pointe de cette croissance. Ses pompes à chaleur innovantes et intelligentes affichent une croissance des ventes sans précédent de 97 % depuis le second semestre 2022. Ces pompes à chaleur fonctionnent avec des réservoirs d’eau chaude intérieurs ou avec le ClimateHub de Samsung, afin de garder votre maison le plus confortable possible tout au long de l’année, quelles que soient les conditions météorologiques. Elles peuvent également se connecter à l’écosystème SmartThings afin de garder la consommation d’énergie à l’œil et l’adapter aux préférences de l’utilisateur. Le dernier ajout à la gamme de pompes à chaleur monobloc à haute température, l’EHS Mono R290, sera lancé en septembre. En Belgique et aux Pays-Bas, les produits de climatisation et les pompes à chaleur Samsung sont vendus par l’intermédiaire du partenaire Ambrava. Pour plus d’informations sur la disponibilité des produits, consultez le site www.ambrava.nl.

Samsung conçoit des technologies qui aident les gens à profiter au maximum de leur journée tout en prenant de petites mesures qui contribuent à réduire leur impact sur l’environnement. Par exemple, les Galaxy Z Flip5 et Fold5 et la gamme Galaxy Tab S9 comportent divers matériaux recyclés, notamment de l’aluminium recyclé, du verre et du plastique dérivé de filets de pêche mis au rebut qui auraient autrement fini dans l’océan, des barils d’eau et des bouteilles en PET. Même la gamme Galaxy Watch6 contient du plastique recyclé après consommation. Toutes ces innovations Galaxy se retrouvent dans des boîtes d’emballage en papier recyclé.

Déverrouiller l’avenir grâce aux technologies intelligentes

Samsung investit dans un avenir construit autour des possibilités offertes par la technologie. L’un des domaines spécifiques dans lesquels l’entreprise souhaite faire la différence est de rendre la technologie plus facilement accessible pour les maisons intelligentes. L’enquête a révélé qu’un quart des Européens considèrent la présence de technologies intelligentes comme un facteur essentiel de l’attrait de leur prochaine maison, et plus de trois quarts des personnes interrogées ont déclaré trouver attrayantes les maisons intelligentes entièrement fonctionnelles (77 %).

Samsung l’a bien compris et s’efforce de faire de ces opportunités une réalité. L’entreprise croit au pouvoir de la collaboration lorsqu’il s’agit de diffuser cette vision. En s’associant à ABB Smart Buildings et à SMA, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie photovoltaïque et de technologie de stockage, Samsung vise à rapprocher les gens de leur maison en intégrant les capacités de la technologie intelligente dans les maisons avant qu’elles ne soient achetées. En intégrant les produits d’ABB et de SMA dans SmartThings Energy, les maisons peuvent devenir encore plus sûres, plus intelligentes et plus durables. Les exemples incluent la possibilité de faire fonctionner les appareils au moment optimal, le suivi de la consommation d’énergie pour ajuster la consommation en fonction des prix de l’énergie et des habitudes d’utilisation, et l’optimisation de la consommation d’énergie en fonction de la production d’énergie solaire.