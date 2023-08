Célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse 2023 en Tunisie : Compétences vertes pour les jeunes, vers un monde durable

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République Tunisienne est fier d’annoncer la célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse le 12 août 2023, sous le thème inspirant « Compétences vertes pour les jeunes : Vers un monde durable ». Dans cette perspective, le Ministère s’engage à encourager et soutenir la transmission des valeurs écologiques et de l’éducation à l’environnement auprès des jeunes, en les impliquant activement dans des initiatives axées sur la durabilité.

Dans le cadre du programme national du tourisme des jeunes de l’été 2023, #mytunisia 2023, le Ministère organise une série d’activités destinées à cultiver ces compétences vertes chez les jeunes. Tous les camps et colonies à travers la Tunisie participeront à des activités de nettoyage des plages et des sites, par la coordination avisée entre jeunes et cadres de la jeunesse. Cette démarche souligne l’engagement ferme de la jeunesse tunisienne envers la préservation de l’environnement et la construction d’un avenir écologiquement durable.

Ces activités engloberont un total de 31 sites à travers la Tunisie, mobilisant un plus d’un meilleur de jeunes à travers le pays. Le programme national de la Journée Internationale de la Jeunesse témoigne de l’engagement du ministère de la Jeunesse et des Sports à soutenir la jeunesse tunisienne dans son développement personnel, professionnel et social, tout en contribuant à la transition vers un monde durable et prospère.

Dans le même élan, le Ministère dédie le camp écologique et l’activité « مدينة العمل والمواطنة » aux métiers verts, encourageant ainsi les jeunes à explorer et développer leurs compétences dans des domaines qui soutiennent une économie verte et durable. Les compétences vertes sont définies comme « les connaissances, les aptitudes, les valeurs et les comportements nécessaires pour vivre dans une société durable et économe en ressources, la développer et la soutenir».

Le 12 août a également marqué un moment significatif, avec le lancement sur Facebook et Instagram de la plateforme digitale d’information dédiée aux jeunes هيا شباب. Cette plateforme permettra aux jeunes de connaître, de suivre et de s’inscrire dans les activités d’intérêt. Cela offrira une opportunité unique aux jeunes de se connecter, de s’engager et de participer activement aux initiatives et programmes qui leurs sont dédiées

En cette journée spéciale, le Directeur Général de la Jeunesse, M. Anwar Yahya, s’est joint aux jeunes de l’Adventure Camp Rtiba, Nabeul pour une discussion immersive sur les thèmes de l’écologie et de l’innovation au service de la jeunesse, une immersion qui vise à favoriser des dialogues constructifs entre les jeunes et les hauts responsables, stimulant ainsi des idées novatrices pour façonner un avenir plus vert et plus durable.