Régression du déficit de la balance commerciale alimentaire à fin juin 2023

La balance commerciale alimentaire s’est soldée au terme du mois de juillet de l’année 2023, par un déficit de 496,1 MD. Le taux de couverture réalisé est de 89,1%, affichant une hausse de 2,4 points de pourcentage par rapport à fin juin 2023 où il avait alors atteint 86,6%.

Selon les chiffres publiés par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), la valeur des exportations est estimée à 4037,6 MD, celle des importations à 4533,7 MD.

La régression enregistrée du déficit est essentiellement, le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+44,2%) et la régression des importations des céréales (-3,5%) et des huiles végétales (-21,5), et ceci malgré l’accroissement du rythme des importations du sucre (+139,4%) et du lait et dérivés (+69,8%).

La part des exportations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a enregistré une hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à fin juillet 2022, affichant 11,2% à fin juillet 2023.

La part des importations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a régressé de 0,4 point de pourcentage avec 9,8% enregistré à fin juillet 2023. Les achats des produits céréaliers ont baissé de 14,9% en valeur et ont augmenté de 4,4% en volume.

Les prix des produits céréaliers (blé dur, blé tendre, orge et maïs) ont enregistré une baisse variant entre 16% et 30%.