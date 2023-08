Nouvelle Porsche 911 S/T : modèle en édition limitée pour célébrer les 60 ans de la 911

Pour célébrer l’anniversaire de la 911 et marquer le changement de dizaine pour le modèle emblématique de la marque, les ingénieurs de Weissach ont conçu une sportive sans concession créée pour procurer un plaisir de conduire à l’état pur : la 911 S/T.

Le modèle proposé en exclusivité pour marquer l’anniversaire de la 911 réalise la symbiose entre la 911 GT3 avec pack Touring et la 911 GT3 RS en réunissant les qualités exceptionnelles de ces deux sportives en matière d’agilité et de dynamique de conduite. La 911 S/T est équipée du moteur à plat atmosphérique 4,0 l de la 911 GT3 RS, délivrant une puissance de 525 ch (386 kW), associé à une boîte manuelle avec des passages de rapports courts. De conception allégée, la voiture bénéficie d’un réglage de châssis optimisé qui confère à la sportive une agilité remarquable et une maniabilité absolue. La 911 S/T affiche tout juste 1380 kg sur la balance (poids à vide DIN, avec les fluides), ce qui en fait la 911 la plus légère de la génération 992. Le pack Heritage Design, proposé en option, reprend les codes stylistiques de la version de course de la 911 S de la fin des années 1960, début des années 1970.

La conception du modèle anniversaire bénéfice de l’expertise de la marque en matière de modèles GT et de sport automobile. L’agilité et la maniabilité de la voiture en attestent. La 911 S/T est conçue pour procurer un plaisir de conduire absolu sur les routes de campagne sinueuses. La réduction des masses en rotation, au niveau du moteur, des roues et des freins, confère à la voiture une réactivité et une spontanéité hors pair. Ainsi, la 911 S/T répond instantanément aux commandes et aux manœuvres du conducteur. Tout mouvement imprimé à la direction et toute pression exercée sur la pédale d’accélérateur ou de frein entraîne une réaction immédiate et précise. Contrairement à la 911 GT3 RS, la 911 S/T a été conçue pour circuler sur route, et non sur circuit.

Le nom de la 911 S/T marque son lien de parenté avec la version haute performance de la première génération de 911. À partir de 1969, Porsche a proposé une version spéciale conçue pour la compétition, la 911 S. En interne, ces modèles étaient appelés 911 ST. Les modifications apportées au châssis, aux roues, au moteur et à la caisse amélioraient considérablement la dynamique longitudinale et latérale de la voiture. Ces modèles n’étaient alors pas dotés de spoilers imposants ni des autres éléments aérodynamiques qui caractérisent les ultra-sportives d’aujourd’hui. Les ingénieurs de la marque se sont imprégnés de l’esprit qui avait animé les concepteurs de la 911 S (ST) d’origine et se sont attachés à le transposer à la dernière génération de 911. Le modèle anniversaire associe les éléments de la 911 GT3 RS à la caisse de la 911 GT3 avec pack Touring, complétés par des composants de conception allégée développés spécifiquement pour la 911 S/T. Résultat : la voiture offre une expérience de conduite unique au sein de la gamme des 911 GT.

Conception allégée : des ailes à l’embrayage

La 911 S/T doit sa maniabilité remarquable et son agilité exceptionnelle notamment à la légèreté de sa conception. Le capot avant, le toit, les ailes avant et les portes avec leurs entrées d’air sont en plastique renforcé de fibre de carbone (PRFC). Il en va de même pour l’arceau de sécurité, la barre antiroulis sur le train arrière et le panneau de cisaillement (renfort de l’essieu arrière). En outre, le modèle anniversaire est équipé de jantes en magnésium, de disques de frein en céramique (PCCB), d’une batterie de démarrage au lithium-ion et d’un vitrage en verre allégé, fournis de série. Grâce à la réduction des garnitures d’isolation, à la suppression des roues arrière directionnelles et à l’optimisation du poids du groupe motopropulseur, la 911 S/T atteint un poids à vide (DIN) de seulement 1380 kg. Ainsi, la sportive conçue pour circuler sur route est environ 40 kg plus légère qu’une 911 GT3 Touring dotée d’une boîte manuelle.

Les ingénieurs de Porsche ont développé un nouvel embrayage léger destiné exclusivement à la 911 S/T. Associé à un volant moteur monomasse, il permet de réduire les masses en rotation de 10,5 kg. La réactivité du moteur boxer atmosphérique s’en trouve nettement améliorée : il monte en régime avec une rapidité et une précision remarquables. Associé à une boîte de vitesses manuelle six rapports avec des passages plus courts que sur la 911 GT3, le moteur à haut régime de la 911 S/T offre une dynamique optimisée. La 911 S/T franchit le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 300 km/h. L’expérience de conduite est mise en valeur par la signature sonore du système d’échappement sport allégé, fourni de série. La 911 S/T est la seule 911 de la génération actuelle à combiner un train avant à double triangulation et un essieu arrière multibras sans roue arrière directionnelle. Les amortisseurs et les systèmes de réglage du châssis ont été configurés en conséquence.

L’aérodynamisme de la 911 S/T a été optimisé pour la conduite sur route. Le modèle anniversaire est équipé de série d’un bord de fuite aérodynamique (Gurney Flap) sur l’aileron arrière rétractable. La dotation de série comprend également des jantes légères en magnésium de 20 pouces (à l’avant) et de 21 pouces (à l’arrière) à écrou central. Des pneumatiques ultra-performants 255/35 ZR 20 assurent une adhérence mécanique élevée à l’avant de la voiture. À l’arrière, la 911 S/T est chaussée de pneus 315/30 ZR 21. Les sièges baquets intégraux en PRFC sont fournis de série. Les sièges sport Plus à quatre réglages sont également disponibles, sans supplément de prix. Le combiné d’instruments et l’horloge du pack Sport Chrono sont habillés d’un vert Porsche classique.

La 911 S/T est proposée en option avec le pack Design Heritage exclusif. La nouvelle teinte extérieure Shoreblue Metallic et la peinture des jantes Ceramica sont exclusivement disponibles pour cette version particulièrement élégante. Sur les portes, il est possible d’apposer un numéro de 0 à 99 ainsi qu’un film décoratif, sur demande. L’écusson Porsche en version classique de la 911 d’origine, qui orne le capot avant, les enjoliveurs, le volant, les appuie-têtes et la clé de la voiture, rappelle les racines historiques de la 911 S/T. Dans l’habitacle, les bandes centrales des sièges sont en tissu Classic Cognac orné de raies de couleur noire, également en hommage à ses illustres devancières. Des garnitures en cuir semi-aniline bicolore (Noir/Classic Cognac), un ciel de pavillon en Dinamica perforé et d’autres éléments Porsche Exclusive Manufaktur complètent le pack d’habillage intérieur. Le monogramme Porsche et la désignation du modèle 911 S/T à l’arrière de la voiture sont en lettre d’or.

Porsche Design propose en exclusivité aux clients de la 911 S/T le Chronographe 1 – 911 S/T. Dotée d’un boîtier en titane sablé, non revêtu, pour des raisons de poids, cette montre exclusive reprend le principe de légèreté de la nouvelle édition spéciale de la 911 destinée aux puristes. Le cœur du chronographe est le mécanisme Porsche Design WERK 01.240, certifié COSC et doté d’une fonction flyback (retour en vol). Il est actionné par une masse oscillante inspirée du design de la jante en magnésium de la 911 S/T.