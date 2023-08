Précommandez les nouveaux smartphones Samsung Z Flip 5 et Z Fold 5 et profitez d’offres exclusives!

Les très attendus smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 sont déjà en précommande sur https://www.galaxypreorder.tn/.

En effet, jusqu’à 16 Août 2023, les clients auront la possibilité de précommander ces bijoux technologiques avant leur sortie officielle et de bénéficier d’offres exceptionnelles.

« Avec ses appareils pliables, Samsung révolutionne le secteur de la téléphonie mobile et établit une norme d’excellence tout en enrichissant constamment l’expérience utilisateur », déclare Mariam Belakhal, Manager Corporate Marketing chez Samsung Tunisie. « Chaque jour, un nombre croissant de personnes choisit nos produits pliables car ils offrent une expérience inégalée et unique en son genre. Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 illustrent notre détermination à satisfaire les besoins de nos clients grâce à une technologie innovante. »

Des smartphones révolutionnaires avec des prix attractifs

Les smartphones pliables Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 sont les dernières merveilles de la technologie mobile Samsung, offrant des performances de pointe et des fonctionnalités innovantes embrassant parfaitement les besoins d’une vie moderne où écologie et technologie s’enchevêtrent harmonieusement.

En effet, les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 ont été soigneusement conçus pour répondre aux attentes en matière de durabilité. L’écran principal est doté d’une couche de diffusion des chocs et d’une face arrière redessinée pour un écran plus solide. La Flex Window comme la face arrière de l’appareil sont toutes deux certifiées IPX8 et équipées des cadres en aluminium Armor et du verre Corning® Gorilla® Glass Victus®2. La solidité est encore renforcée par la charnière Flex. Ce nouveau module de charnière est doté d’une structure à double rail, qui absorbe les chocs externes.

Si vous souhaitez vous offrir l’un des deux smartphones Galaxy Z de Samsung, c’est maintenant qu’il faut profiter de l’offre de précommande avec un prix conseillé de 4599 dinars pour le Z Flip5 512GB et de 7999 dinars pour le Z Fold5 512GB.

Il est à noter que ces prix sont conseillés et non obligatoires, ce qui permet d’octroyer plus de flexibilité aux consommateurs lors de leur achat.

Précommandez le smartphone 512GB au prix du 256GB et profitez de cadeaux exclusifs

Précommandez les Z Flip 5 et Z Fold 5 dès maintenant et jusqu’au 16 Août 2023 sur https://www.galaxypreorder.tn/ ou en visitant les magasins agréés Samsung.

En exclusivité pour la période de précommande, Samsung vous offre la possibilité de précommander la version 512GB des smartphones Z Flip5 et Z Fold5 au prix de la version 256GB, ce qui signifie plus d’espace de stockage pour un prix avantageux !

Pour toute précommande des Z Flip5 et Z Fold5, Samsung offre :

• Un double Stockage : pour bénéficier de plus d’espace pour vos applications, photos, vidéos et bien plus encore.

• Une réparation gratuite de l’écran : ce qui permet d’assurer une couverture de l’écran de votre smartphone pendant une année entière.

Un choix de couleurs élégantes

Afin de convenir à tous les styles, Samsung propose plusieurs options de couleurs élégantes pour ses Z Flip5 et Z Fold5. Le Z Flip5 est ainsi disponible en Black, Mint et Cream alors que pour le Z Fold5 vous pouvez choisir entre le Icy Blue ou le Black.

Ne manquez pas cette occasion unique de posséder l’un des smartphones les plus avancés du marché et soyez parmi les premiers à découvrir la prochaine génération de technologie mobile.