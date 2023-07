Samsung Electronics Co. annonce l’ouverture prochaine de 7 Espaces « Galaxy Experience » dans le monde, notamment à Séoul (Corée du Sud), New York et Paris. Les visiteurs pourront y découvrir les dernières innovations Samsung qui seront dévoilées lors du Galaxy Unpacked qui se tiendra aujourd’hui à Séoul.

« Nous sommes ravis d’offrir aux visiteurs la possibilité de s’immerger dans le dernier écosystème Galaxy et de leur permettre de découvrir par eux même comment celui-ci peut enrichir leur vie quotidienne », a déclaré Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. « Nous sommes impatients d’accueillir tous les visiteurs dans nos Espaces Galaxy Experience à travers le monde pour une visite à la fois interactive et personnalisée. »

Samsung invite les consommateurs à « rejoindre le côté Flip » et à explorer un nouvel art de vivre et de penser, fondé sur l’ouverture et qui ouvre le champ des possibles. Au sein des Espaces, les fans pourront découvrir les possibilités offertes par les derniers Galaxy et leur écosystème connecté, le tout dans des espaces interactifs ludiques et colorés. Les visiteurs en apprendront davantage sur les avancées de conception des derniers Galaxy, via l’exploration de nouvelles fonctionnalités et des usages dans lesquels ils excellent comme le jeu et le visionnage de contenus. Les visiteurs pourront également laisser libre cours à leur créativité dans des décors personnalisables et ludiques, mais également vivre une expérience en magasin comme s’ils faisaient leurs achats en ligne, grâce à la technologie de Samsung Wallet.

Dans certains Espaces Galaxy Experience et pendant une période limitée, les visiteurs pourront tenter leur chance afin de remporter des cadeaux Samsung. Après avoir téléchargé l’application Galaxy Experience, les consommateurs pourront accumuler des points en interagissant avec le magasin, en validant par exemple leur présence sur l’application ou en participant aux activités de l’espace. Les utilisateurs pourront ensuite récupérer des articles offerts avec les points qu’ils ont accumulés sur l’application.

Pour en savoir plus sur Galaxy Unpacked et les Galaxy Experience Spaces, veuillez consulter ce lien.

Retrouvez les Espaces Galaxy Experience :

• Séoul : Du 28 juillet au 20 août au 41-1, Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Séoul, République de Corée.

• Busan : du 28 juillet au 20 août au 5, Gwanganhaebyeon-ro 255beon-gil, Suyeong-gu, Busan, République de Corée.

• New York : Du 26 juillet au 20 août au 50 W 34th St., New York, NY 10001, États-Unis.

• Berlin : Du 26 juillet au 22 août au Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12, 10117 Berlin, Allemagne

• Paris : 26 juillet – 22 août au Centre Commercial Westfield Les 4 Temps, 15 Parvis de la Défense, 92092 Puteaux, France

• Dubaï : Du 26 juillet au 22 août au Dubai Mall, Mohammed Bin Rashid Boulevard, Downtown Dubai, Émirats arabes unis

• Bangkok : Du 26 juillet au 20 août au Central world, 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thaïlande