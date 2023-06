LG fait progresser les solutions de sécurité routière basées sur la technologie V2X

LG Electronics (LG) accélère l’avancement des solutions de sécurité routière utilisant les technologies V2X . V2X permet aux véhicules de communiquer entre eux et avec l’infrastructure environnante et jouera un rôle majeur dans l’ère à venir de la conduite autonome.

En collaboration avec le gouvernement métropolitain de Séoul, LG a récemment achevé le déploiement d’un système avancé de prévention des accidents et a vérifié l’efficacité et l’utilité de son service dans les zones scolaires de Séoul, en Corée, par le biais du « projet de déploiement Seoul Smart ITS 2.0 ». du système V2X basé sur le réseau 5G développé en interne par la société « Soft V2X ».

Les technologies V2X est un ensemble de standards visant à rendre interopérables & cybersécurisés les véhicules nouvelle génération en les dotant de capacités d’échanges avec leurs environnements (Vehicle to Everything = V2X).

Dans cet écosystème aux multiples facettes, les véhicules connectés communiquent de façon bidirectionnelle avec d’autres véhicules connectés, avec des infrastructures routières telles que des feux de signalisation ou des parkings, avec des piétons équipés d’un smartphone, ou encore avec des centres de données via des réseaux cellulaires.

Parce qu’elle est universelle et évolutive, cette technologie permet de mutualiser les usages : priorité aux transports en commun, et aux véhicules prioritaires, aide au franchissement des navettes autonomes, notifications d’incidents vers les véhicules connectés, sécurisation des travaux routiers, etc

Avec la 26e réunion de la 5G Automotive Association (5GAA) qui s’est tenue à Séoul le 11 mai, LG a profité de l’occasion pour inviter 70 constructeurs automobiles mondiaux et experts de l’industrie à participer à la démonstration et à découvrir Soft V2X par eux-mêmes. Ceux qui s’y sont joints ont fait l’éloge de la solution de LG, notant l’efficacité de ses notifications en temps réel pour modifier positivement le comportement afin d’assurer la sécurité des personnes.

À l’avenir, LG améliorera encore la convivialité de Soft V2X et affinera les services qu’il fournit en fonction des commentaires des participants au projet. Lors d’un événement d’essai lors de la prochaine réunion 5GAA à Detroit, aux États-Unis, en octobre, la société présentera une solution Soft V2X plus avancée qui peut offrir des services adaptés aux besoins et aux demandes spécifiques des différents marchés.

La société s’attend à ce que Soft V2X suscite un vif intérêt compte tenu du récent regain d’intérêt pour la sécurité des piétons, des discussions menées par le gouvernement sur la mise en place de systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) de nouvelle génération et d’autres industries verticales.