Le ministère de l’Environnement décerne le prix de la première agence 100% digitale et Éco Friendly en Tunisie et en Afrique du Nord à Echocom

L’agence de communication Echocom vient de recevoir le prix de première agence en Tunisie et en Afrique du nord 100% digitale et Eco friendly. Ce prix a été décerné par le ministère de l’Environnement, à l’agence qui a su se démarquer de façon particulière par ses services innovants et actions éco-responsables, et ce, dans le cadre de la Journée mondiale et nationale de l’Environnement, célébrée ce lundi 5 juin 2023 à la Cité de la Culture.

Echocom, l’agence de conseil en communication 360° est la première agence en Tunisie et en Afrique du nord 100% digitale et Eco friendly, grâce au lancement de sa plateforme Echocom Green, offrant ainsi un accès simple et rapide à l’ensemble de ses services.

Fruit d’une réflexion sur son projet global de développement des services, cette nouvelle orientation marque la volonté de Echocom de définir le meilleur parcours pour ses employés et ses clients.

Pour être toujours au plus proche des attentes de ses clients, Echocom a mis à leur disposition une nouvelle plateforme qui leur permet d’être en interaction instantanée avec l’équipe de l’agence et d’avoir un suivi en temps réel de l’ensemble de leurs activités.

Ce nouveau service proposé par Echocom constitue une étape supplémentaire à sa démarche d’optimisation de l’expérience client. La plateforme offre une mise à jour des données en temps réel, une meilleure rapidité et cohésion d’équipe et donc une expérience client réussie.

Grâce à cette plateforme, plus besoin de perdre de temps en recherche d’informations ou en déplacement. Toutes les informations sont disponibles dans un seul et unique endroit, accessible partout dans le monde.

Pour les nouveaux clients, ils peuvent demander des devis en ligne sur le site de Echocom https://echocom.agency/ en un simple clic et une réponse automatique leur sera envoyée par email. Une fois le devis est confirmé (à travers le bon de commande), un email sera envoyé au client avec login et mot de passe afin d’accéder à l’univers de Echocom Green.

Mme Najeh Kharrez, Fondatrice de Echocom s’est félicitée de l’obtention de ce prix et a indiqué que “ La décision de digitaliser son système de communication est inspirée en premier lieu de la volonté de Echocom à proposer des services uniques et de qualité ”. Elle a expliqué que c’est le comportement des clients qui l’a motivé : leurs modes de vie, leurs habitudes, les outils et supports qu’ils utilisent. En effet, les clients se sont déjà longtemps acculturés au digital. L’ancien système de communication se voit éclipsé par la nouvelle technologie dont le numérique en particulier.

Cette plateforme porte donc l’identité visuelle de Echocom Green et repose sur une architecture entièrement repensée destinée à offrir aux internautes une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation amélioré.

Doté de la technologie de ‘responsive design’, la plateforme est maintenant visible et utilisable sur tous supports (smartphones, tablettes…), son interface s’adaptant automatiquement à la taille et la résolution de l’écran utilisé.

Quand nous évoquons « Environnement vert », nous savons qu’il se rapporte aux préoccupations relatives à la préservation de la nature. En reconnaissant l’équilibre entre les humains et les différents écosystèmes naturels, nous espérons donner l’exemple par des changements dans nos pratiques, nos politiques publiques et nos comportements individuels pour renouveler et revitaliser notre lien avec la nature. C’est ce désir au changement et à un meilleur avenir que Echocom a pensé Green. La digitalisation de ses services est la solution puisque l’environnement occupe une place centrale dans sa stratégie, raison pour laquelle est née Echocom Green.

Optons pour le digital pour un environnement meilleur !