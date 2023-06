KFC et l’association Tounes Clean up lancent une action de sensibilisation environnementale et de nettoyage de la plage de la Marsa

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, KFC en partenariat avec l’association Tounes Clean up s’unissent en faveur de l’environnement afin de lutter contre la pollution plastique en banlieue nord de Tunis.

Le dimanche 04 juin a été l’occasion pour KFC, les bénévoles de l’association Tounes Clean up et pour tous les participants sensibles à la cause environnementale de réaliser une action de tri et de dépollution à la plage de la Marsa.

Cette initiative conjointe vise à sensibiliser le public sur l’importance de la préservation de notre littoral et de la lutte contre les conséquences dramatiques de la pollution plastique.

Ce Beach clean up qui a duré une demi-journée a permis aux membres de KFC, aux bénévoles de l’Association Tounes Clean Up et aux participants de ramasser et de trier les déchets plastiques divers jetés sur la plage de la Marsa.

Des sacs-poubelles, des gants et tout le matériel nécessaire au Clean up a été délivré à tous les volontaires et participants pour garantir leur confort et leur sécurité pendant l’action.

Les déchets triés et valorisables collectés lors de l’action ont été transférés à l’association ‘‘Tunisie Recyclage’’ partenaire de Tounes clean up pour être triés une deuxième fois et envoyés au recyclage.

Consolidant son approche écologique, l’enseigne KFC est déterminée à mettre en place des actions durant toute l’année afin de créer un impact positif et durable sur notre environnement.