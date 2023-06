Cérémonie de Lancement et Atelier Marquant le Début de la Mise en Œuvre du Projet Maghroum’IN

Maghroum’IN est fier d’annoncer le succès de la cérémonie de lancement et de l’atelier qui se sont tenus le 27 mai 2023. Cet événement a marqué une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet Maghroum’IN, en introduisant les équipes sélectionnées aux parties prenantes, aux donateurs et aux prochaines étapes.

Lors de cette réunion inaugurale, les équipes sélectionnées, provenant de différentes régions du pays telles que Sfax, Gabès, Médenine, Kasserine, Siliana, Bizerte, Sousse, Tunis, et bien d’autres, ont été présentées aux parties prenantes clés, aux donateurs et aux partenaires institutionnels. L’objectif était de favoriser les liens et de renforcer la coopération entre les équipes et les acteurs impliqués.

L’atelier a également joué un rôle essentiel en présentant les prochaines étapes du projet MaghroumIN et en fournissant aux équipes sélectionnées des informations précieuses sur les procédures de mise en œuvre. Les participants ont eu l’opportunité d’échanger des idées, de discuter des défis à venir et de planifier leurs initiatives dans le cadre du projet.

Maghroum’IN reste dévoué à soutenir et promouvoir ces projets sociaux et sportifs innovants à travers la Tunisie. Les équipes sélectionnées, avec leurs projets diversifiés dans des secteurs tels que l’entrepreneuriat, l’agriculture, le sport, la culture, et bien d’autres, joueront un rôle clé dans le développement et le renforcement des communautés locales dans leurs régions respectives.

Maghroum’IN est financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), la Fondation internationale et Ibéroaméricaine pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP) et le British Council.