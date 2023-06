Bespoke Life 2023 : la vision de Samsung pour une vie durable, connectée et élégante

Avec la demande croissante de maisons intelligentes et d’un avenir durable, les consommateurs ont montré qu’ils ne considéraient plus uniquement la fonctionnalité comme la principale priorité lorsqu’ils examinaient leurs besoins en appareils électroménagers. Maintenant, la façon dont un appareil rend la vie plus durable, connectée et élégante est tout aussi importante.

Dans l’ensemble de l’industrie électronique, les entreprises explorent des expériences client plus satisfaisantes selon ces termes. Parmi eux, Samsung est particulièrement bien placé pour le fournir. Grâce à notre large gamme de produits allant des smartphones et téléviseurs aux appareils électroménagers réunis sous notre plate-forme de connectivité exclusive SmartThings, Samsung peut offrir une expérience de la maison qui n’est pas seulement innovante mais aussi véritablement holistique.

Cette année, grâce à une vie durable, connectée et élégante, nous prenons les bases du sur-mesure à la maison et l’élevons davantage, rendant la conscience écologique plus intrinsèque, harmonisant nos divers services et offrant une plus grande liberté d’expression visuelle que jamais.

Désormais, vivre une vie sur mesure vous permet de créer une maison qui répond non seulement à vos besoins uniques, mais également à vos valeurs, vous permettant de profiter d’une vie plus durable, connectée et élégante. C’est la vision de Bespoke que je suis ravi de partager avec vous aujourd’hui.

Vie durable – Rendre la vie durable facile

Notre façon de vivre implique la façon dont nous affectons notre environnement. Alors que de plus en plus de personnes poursuivent des modes de vie et des valeurs plus écologiques et que l’importance des économies d’énergie augmente, il existe un intérêt croissant pour la manière de réaliser la durabilité dans nos vies quotidiennes. Pour rendre cela possible, la durabilité est plus que jamais au cœur de Bespoke en 2023 avec la vision de fournir les produits et solutions les plus économes en énergie.

Les technologies que nous présentons à Bespoke Life 2023 reposent sur l’idée que l’étape la plus simple mais la plus importante consiste à modifier la façon dont les choses fonctionnent au quotidien. En plus de réduire les émissions de carbone tout au long du cycle de vie de nos produits, le mode énergie IA de SmartThings peut économiser jusqu’à 70 % d’énergie dans diverses catégories de produits, et sera bientôt disponible dans 65 pays cette année. Pour aider à réduire les microplastiques – qui sont devenus un contributeur majeur à la pollution marine – nous nous sommes appuyés sur notre concept « Easy for Everyone » pour développer le cycle Less Microfiber et le filtre Less Microfiber en collaboration avec Patagonia.

Vie connectée — Simplifiez la vie connectée

Avec la fin de la distanciation sociale, nous reprenons tous une vie normale. Cependant, trois années de restrictions nous ont rappelé à tous la valeur de la connexion. Dans notre monde en évolution rapide, l’ère de l’hyper-connectivité est véritablement arrivée.

Avec près de 270 millions de personnes dans le monde qui utilisent SmartThings pour faciliter et simplifier la vie de leur foyer, l’hyper-connectivité est rendue possible par des appareils qui fonctionnent ensemble pour offrir une expérience client unifiée à la maison. L’année dernière, nous avons lancé SmartThings Home avec six services, et cette année, nous avons annoncé un tout nouveau monde de connectivité sous le thème « Apporter le calme à notre monde connecté ».

100 % de nos nouveaux produits sur mesure prennent en charge la connectivité Wi-Fi. Avec ces appliances qui s’adaptent automatiquement à plus de vingt actions prédéfinies en fonction des routines quotidiennes des utilisateurs, ainsi qu’une sécurité renforcée, nous voulons nous assurer que l’expérience sur mesure est transparente et adaptable aux changements dans la vie des utilisateurs.

Vie élégante — Créer une vie élégante

Une maison plus expressive et personnalisable et l’accent mis sur le choix ont toujours été au cœur de Bespoke, créant une vie élégante en permettant aux individus de personnaliser leur environnement et leurs biens pour refléter leurs goûts et préférences uniques. Depuis son lancement, plus de 3 millions de réfrigérateurs sur mesure ont été vendus dans le monde, ce qui montre vraiment à quel point les gens attendaient que les appareils changent.

Pour rendre nos produits Bespoke plus personnels, adaptables et durables, Bespoke Life propose des couleurs et des textures de panneaux facilement modifiables pour les appareils, afin de suivre l’évolution des modes de vie et des goûts des clients sans avoir besoin d’un remplacement complet.

De plus, nous recherchons toujours des collaborations qui montrent à quel point le design d’intérieur peut être créatif et élégant. Nos nouveaux panneaux de réfrigérateur Bespoke en édition limitée, conçus en partenariat avec le studio de création italien TOILETPAPER, sont un excellent exemple de l’étendue du style Bespoke, trouvant de nouvelles façons inattendues de rendre la vie quotidienne dynamique et attrayante.

Avec une demande de personnalisation plus profonde qui ne cesse de croître, nous voulons permettre aux individus de personnaliser leur maison grâce à des appareils qui s’harmonisent avec tout le reste de l’espace de vie, et nous continuerons à lancer des collaborations avec de nouveaux artistes.