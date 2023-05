Huawei : 6 gadgets en guise de cadeaux pour la fête des mères

En guise de cadeau idéal pour cette journée spéciale, rien de mieux que les produits Huawei. Ainsi vous est présentée une sélection des bons plans, disponibles en Tunisie en cette période spéciale où la reconnaissance est célébrée.

Smartphones : HUAWEI nova 10 SE

Le dernier arrivant de la gamme nova peut être un cadeau idéal. Le HUAWEI nova 10 SE se distingue par des caractéristiques importantes qui permettent aux mamans de profiter pleinement de leur vie quotidienne.

Le smartphone se démarque par un design emblématique de l’anneau en forme d’orbite étoilée que l’on retrouve sur les précédents smartphones HUAWEI nova. Le système d’imagerie 108 MP du téléphone révèle un nouveau niveau de détail, donnant aux utilisateurs de HUAWEI nova les outils dont ils ont besoin pour capturer et partager leurs expériences de vie à tout moment. Le smartphone est doté d’une batterie HUAWEI SuperCharge de 66 W et d’une batterie longue durée de 4500 mAh.

Audio: HUAWEI Freebuds 5i

La dernière itération de la série HUAWEI FreeBuds offre aux utilisateurs un son haute résolution avec 28 heures de lecture musicale et un ANC multimode de 42 dB. Le tout est complété par un design compact et confortable avec une connectivité double appareil et une résistance à l’eau IP54. Plus important encore, le HUAWEI FreeBuds 5i est compatible avec différents systèmes d’exploitation, y compris les appareils fonctionnant sous Android et iOS.

Durant la période de la fête des mères, les clients peuvent profiter d’un pack HUAWEI nova 10 SE + HUAWEI Freebuds 5i à des conditions avantageuses.

Tablette : HUAWEI Matepad SE 10.4

Cette tablette s’adresse aux personnes de tous âges, y compris les mamans. Elle est équipée d’un écran FullView 2K de 10,4 pouces, d’un puissant processeur Octa-core 6nm, d’un son immersif et d’une multitude d’autres fonctions intelligentes. En bref, la HUAWEI MatePad SE est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une tablette abordable et polyvalente que tous les membres de la famille pourront utiliser.

HUAWEI MateBook D 14 et autres ordinateurs portables pour accomplir votre journée

Pour les offres d’ordinateurs portables, Huawei continue de recommander une large gamme de produits de la série MateBook. Ces produits sont caractérisés par des écrans HUAWEI FullView Eye Comfort pour offrir des performances nettement améliorées avec un support pour la collaboration entre appareils.

Par exemple, le HUAWEI MateBook D 14 peut être configuré avec l’Intel® Iris® Xe Graphics pour offrir des performances de traitement graphique plus rapides. En outre, des technologies innovantes telles que Super Device, le bouton d’alimentation à empreinte digitale, le Wi-Fi 6 ultra-rapide, le chargeur compact prenant en charge SuperCharge™, les ports polyvalents et le corps métallique épuré se combinent pour améliorer fondamentalement l’expérience de l’utilisateur, élevant l’ordinateur portable du statut d’outil de productivité à celui de compagnon intelligent que les jeunes consommateurs trouveront indispensable dans toutes les situations de la vie quotidienne.

HUAWEI WATCH GT 3 SE

Etant une smartwatch d’entrée de gamme à la pointe de la technologie, la HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux besoins d’utilisateurs urbains, des amateurs de sport et de fitness et des personnes soucieuses de leur santé. La HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux attentes des utilisateurs et leur permet de voyager en toute légèreté pour profiter de la nature environnante grâce à son design léger. La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre une grande autonomie pour une utilisation prolongée, permettant 2 semaines d’utilisation continue avant la recharge. En même temps, il prend en charge la charge rapide, permettant une utilisation d’une journée entière avec seulement 5 minutes de charge.

HUAWEI WATCH FIT 2

La HUAWEI WATCH FIT 2 incarne la « Mode à votre poignet » avec son design élégant. Elle est dotée d’un écran HUAWEI FullView AMOLED HD de 1,74 pouce, avec une surface d’affichage de 18,6 % supérieure à celle de la génération précédente et un rapport écran/corps de 72,2 %. L’écran offre une excellente expérience visuelle et est plus vif que jamais.

Grâce à la fonction d’appel Bluetooth, vous pouvez répondre aux appels et les raccrocher via la smartwatch sans avoir à sortir le smartphone.

Cette fonction peut s’avérer très pratique lorsque vous effectuez des tâches ménagères à la maison ou que vous faites de l’exercice. Vous pouvez également répondre rapidement sous la forme d’un message court d’une simple touche.

Malgré son boîtier compact, la HUAWEI WATCH FIT 2 parvient à loger une grande batterie. Dans des scénarios d’utilisation typiques, la smartwatch peut être utilisée pendant 10 jours et 7 jours dans des scénarios d’utilisation intensive.