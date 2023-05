Huawei lance une nouvelle gamme de produits

Huawei Consumer BG a organisé l’événement de lancement de la série HUAWEI P60 et des produits phares à Dubaï, présentant une nouvelle gamme de produits premium, dont le HUAWEI P60 Pro, le HUAWEI Mate X3, le HUAWEI FreeBuds 5, le HUAWEI WATCH Ultimate, le HUAWEI MatePad 11-inch 2023, ainsi que le HUAWEI MateBook X Pro et le HUAWEI MateBook D 14.

« Nous avons fait preuve d’un retour prometteur avec nos lancements consécutifs de gammes phares, notamment le HUAWEI Mate 50 Pro l’année dernière, et le HUAWEI P60 Pro et le HUAWEI Mate X3 aujourd’hui », a déclaré Pablo Ning, président de Huawei Consumer BG pour la région Moyen-Orient et Afrique. « Même si le chemin à parcourir est encore semé d’embûches, notre investissement dans l’innovation ne changera pas, pas plus que notre détermination à poursuivre le développement des marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique. Huawei n’abandonnera jamais les marchés d’outre-mer et nous restons engagés dans le renforcement de notre image haut de gamme à l’échelle mondial. Avec tous ces produits premiums disponibles, nous tenons à fournir l’expérience utilisateur intelligente et leader de l’industrie à nos clients. »

Le HUAWEI P60 Pro est un chef-d’œuvre de design méticuleusement conçu pour les passionnés de photographie. Inspiré par l’art français du XVIIIe siècle, son coloris unique Rococo Pearl respire l’élégance et la beauté avec une texture unique dérivée de la poudre de perles minérales naturelles. Huawei a combiné des techniques de fabrication modernes avec des méthodes artisanales traditionnelles pour créer une texture unique à chaque pièce du HUAWEI P60 Pro. Le téléphone met également l’accent sur l’aspect photographique avec son module d’appareil photo Eye of Light Design. Il intègre ainsi l’essence de la photographie dans son esthétique.

Le système Ultra Lighting XMAGE Camera du téléphone change également la donne. Grâce au téléobjectif Ultra Lighting de 48 mégapixels, les utilisateurs peuvent zoomer sur des objets éloignés en cas de faible luminosité et prendre des photos bien éclairées avec des couleurs vives et d’excellents détails. De plus, l’appareil photo principal Ultra Lighting, doté de la plus grande ouverture physique F1.4 de l’industrie, peut laisser entrer une quantité surprenante de lumière pour créer des clichés époustouflants dans des situations de faible éclairage. Associé au moteur de texture HUAWEI XD Fusion, ce niveau élevé d’entrée de lumière permet à l’appareil photo de capturer des détails exceptionnels dans diverses conditions d’éclairage.

Le téléphone est également équipé d’un verre Kunlun très durable, conçu pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne. Ce verre a subi un processus de croissance de nanocristaux à haute température, ce qui lui confère une résistance aux chutes dix fois supérieure. Le verre Kunlun, associé à la résistance à l’eau IP68, garantit la longévité du téléphone, le rendant aussi durable qu’élégant.

Le HUAWEI Mate X3 est un smartphone pliable à grand écran qui établit une nouvelle norme en matière de design fin et léger parmi les smartphones pliables. Il s’agit du smartphone pliable le plus fin et le plus léger au monde, avec une épaisseur de seulement 11,08 mm lorsqu’il est plié et de 5,3 mm lorsqu’il est déplié. Le téléphone est également incroyablement léger, puisqu’il ne pèse que 239 g. Il bénéficie d’une réduction de poids exceptionnelle grâce à l’aluminium ultra-léger et résistant et à la fibre de carbone ultra-légère, uniques dans l’industrie. En outre, le corps arrondi à quatre courbes offre une prise en main confortable et fluide sans précédent. Ce téléphone fait également de grandes avancées en matière de durabilité grâce à son écran extérieur en verre Kunlun et à son écran intérieur pliable résistant aux chocs. Cette technologie innovante du verre confère à l’appareil une durabilité et une protection accrues.

Avec l’appareil photo Ultra Vision XMAGE, le HUAWEI Mate X3 offre également de solides capacités photographiques. Équipé d’un appareil photo principal Ultra Vision de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec zoom optique 5x, le Mate X3 capture des images riches en détails et aux couleurs éclatantes, quelles que soient les conditions d’éclairage. En bref, le HUAWEI Mate X3 offre un mélange inégalé de design, de durabilité et de performances de l’appareil photo, offrant aux utilisateurs une expérience inégalée en matière de smartphone à grand écran.

Les HUAWEI FreeBuds 5 ont été conçus pour éblouir vos sens, avec un design futuriste en forme de goutte d’eau et des courbes fluides pour un ajustement optimal. Les basses percutantes, alimentées par le haut-parleur dynamique ultra-magnétique, ainsi que l’égaliseur adaptatif triple, offrent des performances acoustiques puissantes et cohérentes. Les HUAWEI FreeBuds 5 prennent en charge la fonction SuperCharge, permettant 2 heures de lecture à partir d’une charge de 5 minutes. Il offre aux consommateurs l’avantage d’un ANC ouvert avancé, ainsi que l’annulation du bruit des appels AI, ce qui aide les utilisateurs à vivre une expérience sans distraction. La connexion à deux appareils permet des transferts audio transparents entre deux appareils fonctionnant sous Android, iOS et Windows.

La HUAWEI WATCH Ultimate, le spécimen ultime des smartwatches de luxe, est dotée d’un corps en métal liquide à base de zirconium, ce qui en fait l’alliage léger le plus dur qui soit. Son couvercle en verre est constitué d’un verre saphir durable et résistant à l’usure. Sans précédent dans les smartwatches grand public, la WATCH Ultimate offre une résistance à l’eau de 100 mètres et des capacités audio.

Les utilisateurs bénéficient d’une autonomie de deux semaines, d’un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures, d’un suivi du sommeil pendant toute la nuit et de 90 minutes d’exercice quotidien. Compatible avec les appareils iOS et Android, la HUAWEI WATCH Ultimate offre une large compatibilité avec tous les systèmes d’exploitation.

HUAWEI MateBook X Pro, l’ordinateur portable phare haute performance au design élégant, est conçu pour les personnes qui préfèrent un appareil élégant, léger, mais puissant pour leurs besoins de productivité. Doté d’une coque métallique en alliage de magnésium qui apaise la peau, l’ordinateur portable ne pèse que 1,26 kg. Équipé d’un processeur Intel Core de 13e génération, cet ordinateur portable offre des performances inégalées, encore renforcées par le mode Performance 30W. L’écran HUAWEI Real Colour FullView Display de 14,2 pouces 3.1K offre une précision et une clarté des couleurs exceptionnelles. Il a également reçu la certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. Les fonctions Smart Conference du HUAWEI MateBook X Pro offrent AI Camera et AI Sound pour permettre une communication immersive et naturelle lors des réunions en ligne.

Le HUAWEI MateBook D 14 est un ordinateur portable haute performance à l’allure élégante, doté d’un puissant processeur Intel® Core™ i7-1360P de 13ème génération pour gérer les tâches exigeantes en toute simplicité. Sa charnière à 180 degrés offre une polyvalence d’utilisation, tandis que l’antenne HUAWEI Metaline 2.0 avancée assure une connectivité supérieure, améliorant la productivité et la collaboration. L’ordinateur portable est doté d’un écran 14 pouces HUAWEI FullView Comfort avec un rapport écran/corps de 90%, une protection antireflet et la certification TÜV Rheinland Low Blue Light pour une expérience visuelle immersive. Fabriqué avec un corps en alliage d’aluminium durable, il présente un design sophistiqué et minimaliste et pèse à peine 1,39 kg avec une épaisseur de 15,9 mm, ce qui en fait un compagnon de route idéal.

La nouvelle HUAWEI MatePad 11-inch 2023 pouces est équipée d’un écran HUAWEI FullView Eye-Protect de 120 Hz, offrant un affichage fluide, des commandes tactiles réactives et une saisie manuscrite à faible latence, ce qui en fait un appareil idéal pour le divertissement et la créativité. Certifiée par TÜV Rheinland pour les technologies Low Blue Light et Flicker-Free, la tablette assure une protection complète des yeux. L’appareil améliore encore la productivité grâce au support du HUAWEI M-Pencil (2ème génération) et du HUAWEI Smart Keyboard. Ils portent l’expérience du stylet et du clavier à un tout autre niveau.