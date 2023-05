Marquardt le spécialiste de la mécatronique, investit massivement en Tunisie et construit une deuxième usine

Marquardt renforce son engagement en Afrique du Nord et réalise un nouvel investissement important, l’expert en mécatronique d’envergure mondiale construit une deuxième usine à El Fejja, en Tunisie, près de la capitale Tunis ; dès le printemps 2024, des panneaux de commande haut de gamme pour l’habitacle des véhicules haut de gamme y seront fabriqués.

L’entreprise familiale investit plus de cinquante millions d’euros dans le bâtiment, les machines et les installations et crée sur le nouveau site 1 500 emplois supplémentaires d’ici la fin de la décennie pour les ingénieurs, les techniciens et le personnel de production.

« Nous sommes déjà présents en Tunisie depuis plus de 32 ans, et rien qu’au cours des dix dernières années, nos effectifs y ont presque doublé pour atteindre aujourd’hui quelque 2.000 salariés. Avec la construction d’une deuxième usine ultramoderne à El Fejja, nous poursuivons l’histoire de notre succès en Afrique du Nord. Nous allons créer de nombreux nouveaux emplois attrayants et contribuer à façonner l’habitacle des véhicules du futur grâce à nos innovations », a déclaré le Dr Harald Marquardt, président du directoire du groupe Mar-quardt, à l’occasion de la pose de la première pierre.

« Cette nouvelle usine d’El Fejja nous tient très à cœur. C’est un projet innovant d’envergure internationale qui va apporter une grande plus value pour le secteur industriel tunisien et permettra la création de 1500 emplois directs dans la zone industrielle Neopark El Fejja. Ce nouveau site concentre tous les facteurs pour une exploitation efficiente et dans le respect des normes environnementales. Nous formulons l’espoir qu’un plus grand nombre d’entreprises allemandes s’inspirent de l’expérience ré-ussie du groupe Marquardt et saisissent les nouvelles opportuni-tés d’investissement offertes par la Tunisie », a indiqué le Gene-ral Manager de Marquardt Tunisie, Noureddine Yakoubi.

Des solutions mécatroniques pour différents secteurs

Marquardt est présent en Tunisie depuis 1991. En plein printemps arabe, l’entreprise familiale a investi dans une première usine propre, inaugurée en 2014 à Al Agba, près de Tunis. L’accent a d’abord été mis sur la production d’interrupteurs pour outils électriques et d’interrupteurs standard, par exemple pour les appareils électroménagers. Aujourd’hui, les employés de Marquardt en Tunisie produisent également des composants mécatroniques pour la technique du bâtiment et de la climatisation, pour les appareils de nettoyage, les véhicules tout-terrain, les applications industrielles et pour des fabricants renommés de l’industrie automobile.

Dans la future usine Marquardt d’El Fejja, en Tunisie, seront fabriqués des panneaux de commande pour l’habitacle des véhicules haut de gamme.