Huawei facilite l’accès à une large gamme de produits pendant la saison de printemps

Huawei célèbre le printemps en proposant une large gamme de produits. Durant la première quinzaine de mai, les clients peuvent bénéficier des bons plans de la saison pour une large gamme des produits Huawei.

Smartphones : HUAWEI nova 10 SE gagne encore du terrain

Faisant partie de la série énergique nova, le HUAWEI nova 10 SE se distingue par des caractéristiques importantes qui permettent aux utilisateurs de profiter pleinement de la saison printanière.

Le dernier produit de la série nova hérite du design emblématique de l’anneau en forme d’orbite étoilée que l’on retrouve sur les précédents smartphones HUAWEI nova, et présente de nouvelles caractéristiques de design, telles que ses deux anneaux, qui décorent le module pour produire un reflet étoilé. Le système d’imagerie 108MP du téléphone révèle un nouveau niveau de détail, donnant aux utilisateurs de HUAWEI nova les outils dont ils ont besoin pour capturer et partager leurs expériences de vie à tout moment. Le smartphone est doté d’une batterie HUAWEI SuperCharge de 66W et d’une batterie longue durée de 4500mAh.

En outre, le HUAWEI nova 10 SE est équipé d’un écran HUAWEI Full-View OLED de 6,67 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 270 Hz, reproduisant des contenus lumineux et détaillés avec une précision méticuleuse pour obtenir une visualisation fluide et immersive.

Pendant les bons plans du printemps, les clients peuvent également bénéficier de certaines facilités pour obtenir d’autres smartphones : HUAWEI P50 Pro & HUAWEI Y90

HUAWEI MateBook D 14 et autres ordinateurs portables pour accomplir votre journée

Pour les offres d’ordinateurs portables, Huawei continue de recommander une large gamme de produits de la série MateBook. Ces produits sont caractérisés par des écrans HUAWEI FullView Eye Comfort pour offrir des performances nettement améliorées avec un support pour la collaboration entre appareils.

Par exemple, le HUAWEI MateBook D 14 peut être configuré avec l’Intel® Iris® Xe Graphics pour offrir des performances de traitement graphique plus rapides. En outre, des technologies innovantes telles que Super Device, le bouton d’alimentation à empreinte digitale, le Wi-Fi 6 ultra-rapide, le chargeur compact prenant en charge SuperCharge™, les ports polyvalents et le corps métallique épuré se combinent pour améliorer fondamentalement l’expérience de l’utilisateur, élevant l’ordinateur portable du statut d’outil de productivité à celui de compagnon intelligent que les jeunes consommateurs trouveront indispensable dans toutes les situations de la vie quotidienne.

Pendant les offres de printemps, les clients peuvent également bénéficier de certaines facilités pour obtenir le HUAWEI MateBook 14.

HUAWEI Matepad SE 10.4 : vitesse et performance intelligente pour le travail et les loisirs en déplacement

Cette tablette s’adresse aux personnes de tous âges et comprend des fonctionnalités qui garantissent la sécurité des jeunes utilisateurs. Elle est équipée d’un écran FullView 2K de 10,4 pouces, d’un puissant processeur Octa-core 6nm, d’un son immersif et d’une multitude d’autres fonctions intelligentes. En bref, la HUAWEI MatePad SE est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une tablette abordable et polyvalente que tous les membres de la famille pourront utiliser.

Pendant les offres de printemps, les clients peuvent également bénéficier de certaines facilités pour obtenir d’autres tablettes comme la HUAWEI MatePad T8 & la HUAWEI MatePad Kids Edition (T8&T10).

Avec toutes ces facilités, produits et plus encore, Huawei contribue à rendre votre saison de printemps plus étonnante et utile.