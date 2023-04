Huawei se prépare à lancer HUAWEI FreeBuds 5i en Tunisie

Huawei se prépare à annoncer son tout nouveau TWS certifié Hi-Res avec une longue durée de vie de la batterie et un ANC exceptionnel, le HUAWEI FreeBuds 5i. La dernière itération de la série HUAWEI FreeBuds offre aux utilisateurs un son haute résolution avec 28 heures de lecture musicale et un ANC multimode de 42 dB. Le tout est complété par un design compact et confortable avec une connectivité double appareil et une résistance à l’eau IP54. Plus important encore, le HUAWEI FreeBuds 5i est compatible avec différents systèmes d’exploitation, y compris les appareils fonctionnant sous Android et iOS. Le produit sera disponible à partir du 1er avril 2023 sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs certifiés.

Le HUAWEI FreeBuds 5i prend en charge le codec audio LDAC HD et est certifié Hi-Res. Le Hi-Res Audio Wireless est officiellement défini comme la capacité à reproduire toute la gamme sonore des enregistrements maîtrisés à partir de sources musicales de qualité CD, et il est largement accepté et reconnu parmi les passionnés d’audio. De plus, les écouteurs sont équipés d’un haut-parleur dynamique haute sensibilité de 10 mm et d’un diaphragme composite polymère personnalisé. Les HUAWEI FreeBuds 5i sont équipés d’un algorithme d’optimisation de l’égalisation adaptative double qui détecte à la fois la structure du canal auditif et l’état de port et optimise le son dans toutes les gammes de fréquences pour tenir compte de ces facteurs, garantissant ainsi une expérience d’écoute cohérente. Les visiteurs des magasins Huawei auront l’occasion de découvrir la qualité sonore supérieure des HUAWEI FreeBuds 5i.

Les nouveaux écouteurs de Huawei offrent des effets d’égalisation, qui permettront aux consommateurs de choisir librement les effets audio, par exemple en sélectionnant le mode Bass boost ou Treble boost, de sorte que chaque chanson puisse être adaptée aux goûts uniques des utilisateurs, tout comme la personnalisation pour obtenir l’expérience d’écoute la plus souhaitable qui corresponde aux goûts de chacun.

Les HUAWEI FreeBuds 5i offrent une formidable autonomie de 28 heures (avec l’étui de chargement) et des capacités de chargement rapide pour soutenir une incroyable durée de lecture audio continue de 7,5 heures, qui peut atteindre 28 heures lorsqu’ils sont utilisés avec l’étui de chargement. Avec une recharge rapide de 15 minutes dans l’étui de chargement, les utilisateurs bénéficient d’une incroyable puissance d’écoute de 4 heures, ce qui leur permet de répondre à leurs besoins en peu de temps.

Les HUAWEI FreeBuds 5i adoptent une technologie hybride d’annulation du bruit. Équipés de deux MIC à l’intérieur et à l’extérieur de l’oreille pour détecter les bruits extérieurs, ainsi que les bruits supplémentaires dans le canal auditif, et produire avec précision des ondes sonores de suppression de bruit inversées, générant 42 dB de profondeur maximale de suppression de bruit. Les écouteurs intègrent également un algorithme d’optimisation de l’audition basé sur la détection du port, qui identifie l’état de port de l’auditeur et fournit des paramètres d’effet sonore optimaux, garantissant ainsi une meilleure expérience d’écoute. Les consommateurs pourront choisir entre les modes de suppression du bruit Ultra, General et Cosy, afin d’adapter les effets à leur environnement, qu’il s’agisse d’un aéroport très fréquenté, d’une station de métro, d’un restaurant, d’un bureau ou d’une maison calme.

Le HUAWEI FreeBuds 5i a été conçu dans une forme fine et élégante qui s’adapte aux oreilles humaines comme une main dans un gant.

Les paires d’écouteurs plus légères ont été bien accueillies par les consommateurs. Un FreeBuds 5i ne pèse que 4,9 g, ce qui le rend plus léger que de nombreuses pièces de monnaie courantes. Le corps du HUAWEI FreeBuds 5i ne mesure que 29 mm de long.

Les HUAWEI FreeBuds 5i peuvent se connecter à deux appareils fonctionnant sous des systèmes d’exploitation différents (compatibles avec EMUI/Android/iOS/Windows) et passer automatiquement d’un appareil à l’autre sans perdre de temps, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de connexion audio fluide et intelligente.

Enfin, le HUAWEI FreeBuds 5i est doté d’une résistance à l’eau IP54, ce qui lui permet de répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’éclaboussures accidentelles ou de pluie.

HUAWEI Freebuds 5i intègre la pack précommande du nouveau smartphone HUAWEI nova 10 SE

Huawei Consumer Business Group a annoncé le lancement du nouveau smartphone HUAWEI nova 10 SE en Tunisie, le dernier smartphone de la série HUAWEI nova. De ses caractéristiques les plus pratiques, le smartphone se distingue par son design, sa caméra AI de 108MP, sa batterie HUAWEI SuperCharge 4500mAh de 66W, son écran OLED de 6,67 pouces et sa capacité de stockage de 256GB, 8GB de RAM.

Le nouveau smartphone est disponible en précommande jusqu’au 31 mars et sera présent en magasin à partir du 1er avril 2023. Pendant la période de précommande, le client peut réserver le smartphone et aura également la chance de profiter du pack dédié comprenant HUAWEI Freebuds 5i + étui, HUAWEI Scale et un support de téléphone.