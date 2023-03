DELTA CUISINE désignée « Meilleur Service Client 2023 »

DELTA CUISINE confirme la performance de ses produits et services en obtenant le label « Meilleur service client de l’année 2023 »

Delta Cuisine à une fois de plus prouvé son excellence dans le domaine de la cuisine et de dressing avec ses produits primés pour la cinquième fois.

L’engagement de la marque en faveur de la qualité et de la satisfaction du client lui a valu d’être reconnue à la fois comme « Meilleur produit de l’année » et « Meilleur service de l’année ». Cette réussite témoigne du travail acharné de l’équipe jeune et ambitieuse qui s’efforce en permanence d’atteindre l’excellence en matière de recherche et de développement.

La victoire de Delta Cuisine sur ce marché hautement compétitif est le résultat de son nouveau produit, « Dressing au mètre « , qui a surpassé même les meilleures marques spécialisées dans le Dressing ou la Cuisine.

Cette distinction est pour toute l’équipe DELTA CUISINE une consécration qui vient récompenser les efforts déployés par les employés du groupe et cela depuis plus de 20 ans pour offrir le meilleur produit et le meilleur service aux clients.

Félicitations à tous les membres de l’équipe pour son succès constant et son engagement à fournir les meilleurs produits et services à ses clients.