Samsung : Plus de 60 % des consommateurs ont opté pour le Galaxy S23 Ultra dans le monde

Samsung Electronics annonce la disponibilité de la série des Galaxy S23 dans le monde après une période de précommandes exceptionnelle.

L’année dernière, les précommandes de Galaxy S22 avaient déjà connu un grand succès, avec un volume plus de 2 fois supérieur à celui de la série Galaxy S21 sur la première semaine. Cette année, les précommandes ont franchi un nouveau palier et, selon des estimations internes, parmi les précommandes enregistrées au niveau mondial, plus de 60 % des consommateurs ont opté pour le Galaxy S23 Ultra.

En France, les commandes de la série Galaxy S23 représentent près du double de celles générées par les Galaxy S22 sur la période des précommandes en 2022. Sur le site de Samsung en France, les coloris exclusifs représentent 35% des Galaxy S23 Ultra commandés depuis leur annonce le 1er février et 26% pour le Galaxy S23+.

« Le formidable élan auquel nous assistons témoigne de l’enthousiasme des consommateurs pour les produits qui repoussent les limites et leur donnent la liberté d’exprimer leur créativité », a déclaré TM Roh, Président et Responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Les chiffres des précommandes de cette année illustrent la forte confiance que les clients accordent à notre marque et démontrent que notre engagement en faveur d’une innovation révolutionnaire et d’un plus grand respect de l’environnement continue de trouver un écho auprès des consommateurs. »

Avec le Galaxy S23 Ultra, équipé d’un nouveau capteur Adaptive Pixel 200 MP et d’un S Pen intégré, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23, la série Galaxy S23 repousse les limites de la téléphonie. Les trois modèles sont dotés de modules photo à la pointe de la technologie, qui permettent aux utilisateurs de libérer toute leur créativité tout en offrant des graphismes à couper le souffle grâce au Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy. La série Galaxy S23 arbore également un design iconique tout en étant plus respectueuse de l’environnement, conformément aux engagements de Samsung. Les différents modèles qui composent la série Galaxy S23 sont en effet les smarphones Galaxy qui embarquent le plus grand nombre de composants fabriqués à partir de matériaux recyclés à ce jour.

Espace Samsung Galaxy Experience

Les franciliens ont la possibilité de découvrir la série Galaxy S23, ainsi que les Galaxy Book3 dans un espace exceptionnel de 200m² situé dans la Clairière, au 1er étage du centre commercial Westfield les 4 Temps à Paris La Défense. Ils peuvent y tester la performance et la puissance des Galaxy S23 dans 3 zones expérientielles dédiées à la photo, à la vidéo et au gaming. Des experts certifiés Samsung sont également à leur disposition pour les accompagner dans leur parcours et les conseiller. L’espace Galaxy Experience est ouvert jusqu’au 15 mars, du lundi au samedi de 10h à 20h30, et le dimanche de 10h à 20h.

Disponibilité et offre de lancement

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 sont disponibles auprès des opérateurs et distributeurs, ainsi que sur le site de Samsung, en 4 coloris mats : Noir, Crème, Vert et Lavande. Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont quant à eux proposés en Graphite et Lime en exclusivité sur le site de Samsung, et en Graphite, Lime, Bleu Ciel et Rouge pour la version Ultra.

Du 17 février au 31 mars, les personnes faisant l’acquisition d’un Galaxy S23 ou d’un Galaxy S23+ (tous modèles, tous coloris) pourront bénéficier jusqu’à 100€ de remise à valoir sur l’achat d’objets connectés Galaxy ou d’accessoires Samsung éligibles et jusqu’à150€ pour le Galaxy S23 Ultra (tous modèles, tous coloris), dans la limite du montant d’achat du ou des accessoires éligibles. Offre valable en France ou à Monaco, cumulable avec toute offre Samsung en cours portant sur les mêmes produits. Retrouvez toutes les conditions de l’offre « Lancement Galaxy S23 Series » sur www.samsung.com/fr/offer.