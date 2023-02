OPPO Reno8 T sera bientôt lancé en Tunisie

OPPO, la marque technologique internationale, vient d’ajouter deux modèles téléphoniques à sa série Reno : le Reno8 T et le Reno8 T 5G. Le nouveau Reno8 T devrait occuper le devant de la scène sur le marché en incluant le premier appareil photo portrait 100 MP d’OPPO, ainsi que des capacités améliorées de la caméra, de la batterie et du design, avec une fluidité totale.

OPPO Reno8 T est l’expert du portrait le plus performant, grâce à une multitude d’améliorations technologiques et sa caméra portrait 100 MP + 2 MP + 2 MP permettant une clarté d’images exquises et des possibilités incroyables de recadrage et de prise de vue haute résolution.

Le système d’imagerie Ultra Clear est emballé dans un design ultra fin malgré la grande batterie de 5000 mAh, avec 256 Go de ROM, 8 Go de RAM extensible jusqu’à 8 Go, outre les nouvelles fonctionnalités améliorées. Sa conception en cuir de fibre de verre et en couleur Sunset Orange, fait de lui un choix sophistiqué pour le style et la sensation supérieure.

Le Reno8 T 5G sera livré avec un écran incurvé 3D de 120 Hz, un appareil photo portrait de 108 MP et des microlentilles améliorées 40x. Il sera emballé dans de superbes couleurs Sunrise Gold et Midnight Black qui traduisent l’unicité et le beau design.

D’autres fonctionnalités de la nouvelle série Reno8 T seront décrites en détail lors de son lancement officiel en Tunisie.

La nouvelle gamme de smartphones de la série Reno8 T sera disponible en Tunisie à partir du 1er mars 2023.

OPPO proposera des packs avec des accessoires de valeur et de qualité pour l’acquisition de l’un des Smartphones de la série Reno8 T, durant le mois de mars 2023.