HUAWEI WATCH GT 3 SE disponible en Tunisie au prix de 899 dinars

La HUAWEI WATCH GT 3 SE, la dernière smartwatch de la série HUAWEI WATCH GT 3, est désormais disponible sur le site officiel de Huawei et chez les détaillants en Tunisie. Elle combine une batterie longue durée avec des fonctionnalités pratiques comme les séances d’entraînement sur des bases scientifiques et le suivi des indicateurs de la santé pendant le sommeil.

En tant que smartwatch d’entrée de gamme à la pointe de la technologie, la HUAWEI WATCH GT 3 SE répond aux besoins des utilisateurs, des amateurs de sport et de fitness, et des personnes soucieuses de leur santé.

La HUAWEI WATCH GT 3 SE contribue à résoudre les problèmes des utilisateurs et leur permet de voyager en toute légèreté pour embrasser la nature environnante grâce à un design léger.

Une autonomie de deux semaines

La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre une grande autonomie pour une utilisation prolongée, permettant une utilisation continue de deux semaines avant la recharge. En même temps et grâce à la charge rapide, l’utilisateur peut l’utiliser durant une journée entière avec seulement 5 minutes de charge.

HUAWEI WATCH GT3 SE est la montre intelligente parfaite pour les sports quotidiens

La montre peut fonctionner avec cinq grands systèmes satellitaires – GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo et QZSS – afin d’assurer un suivi fiable et précis des séances d’entraînement. En outre, une puce de positionnement GNSS de haute précision offre d’excellentes performances anti-interférences.

Pour aider davantage les utilisateurs dans leurs séances d’entraînement, le HUAWEI WATCH GT 3 SE propose plus de 100 programmes sportifs, des plans de course intelligents et même le système de recherche scientifique TruSport™ développé par Huawei, qui fournit des évaluations et des suggestions sportives perspicaces basées sur diverses données de course.

Préservez votre santé grâce à l’amélioration de HUAWEI TruSleep™ 3.0

Le HUAWEI WATCH GT 3 SE est livré avec HUAWEI TruSleep™ 3.0, qui utilise une technologie de pointe basée sur la lumière infrarouge pour surveiller le sommeil. Il peut détecter automatiquement la durée du sommeil et présenter l’architecture complète du sommeil, notamment le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal et l’éveil, en analysant de multiples paramètres physiologiques basés sur les mouvements du corps, la fréquence cardiaque et le VRC.

Grâce à l’amélioration de la détection du sommeil, l’algorithme peut reconnaître avec précision l’état de sommeil de l’utilisateur, ainsi qu’améliorer la précision du suivi pendant les siestes. En outre, via l’application HUAWEI Health App, la montre prend en charge l’enregistrement des conversations sur le sommeil et le suivi des ronflements afin de fournir aux utilisateurs des informations précieuses sur leurs habitudes de sommeil.

Grâce à la technologie de surveillance de la santé HUAWEI TruSeen™ 5.0+ développée par HUAWEI et à d’autres technologies de surveillance de la santé de la série Tru, le HUAWEI WATCH GT 3 SE prend en charge la surveillance complète de la santé qui suit la fréquence cardiaque, le sommeil, la SpO2 et le stress.

Assurant un suivi précis de la fréquence cardiaque, HUAWEI TruSeen™ 5.0+ dispose d’une capacité de données accrue avec un taux de perte de signal réduit. Avec une conception anti-interférences et de réduction du bruit puissante, HUAWEI TruSeen™ 5.0+ peut mieux faire face aux bruits de mouvement et améliorer encore la précision de la mesure de la fréquence cardiaque lors de l’entraînement.

Smartwatch légère et riche en fonctionnalités

Conçue pour les amateurs de sport et de fitness, l’esthétique légère et creuse de la HUAWEI WATCH GT 3 SE permet aux utilisateurs d’explorer leur environnement avec une montre facile à utiliser, légère mais riche en fonctionnalités. Malgré sa technologie exquise et l’utilisation de matériaux durables, la HUAWEI WATCH GT 3 SE ne pèse que 35,6 g (sans bracelet) et a une épaisseur totale de seulement 11 mm (corps de la montre). En outre, l’utilisation de Corning Gorilla Glass et de fibres polymères renforcées pour le design évidé offre une durabilité accrue.

La montre est disponible en deux couleurs, Graphite Black et Wilderness Green. Outre les milliers de thèmes de cadrans, les utilisateurs peuvent utiliser les photos de leurs tenues quotidiennes et les photos du mode Portrait pour créer des cadrans personnalisés qui leur sont propres.

Profitez d’une vie intelligente et pratique

La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre une expérience intelligente et pratique. Qu’il s’agisse de répondre à des appels téléphoniques, de rechercher des informations ou de suivre sa forme physique, les utilisateurs peuvent tout faire à partir de leur poignet. La montre offre une fonction de navigation cartographique hors ligne qui permet de se repérer dans les rues peu familières. Elle prend en charge les fonctions d’assistant vocal intelligent telles que la lecture de musique, l’entraînement et la commande vocale pour régler les alarmes. Plus important encore, la HUAWEI WATCH GT 3 SE est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec les autres appareils Android et iOS.