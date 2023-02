California Gym étend son réseau à l’international et annonce l’ouverture du plus grand complexe sportif d’Alger

Leader des chaînes de clubs de fitness en Tunisie et en Afrique du Nord et ce, depuis 23 ans, California Gym est implantées en Tunisie avec 11 clubs. Aujourd’hui la chaine de clubs de fitness débarque en Algérie, pays voisin et frère.

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans la collaboration précieuse de notre partenaire ; l’Entreprise chinoise CSCEC (China State Construction Engineering Corporation Ltd), pionnière et experte mondiale dans le BTP.

En effet, Il convient de rappeler que nous sommes fiers et heureux d’avoir pour partenaire, dans ce projet, l’Entreprise chinoise CSCEC.

Nous considérons ce partenariat comme un honneur et une chance qui nous permettra de nous établir en Algérie et de gérer de grands complexes sportifs construits selon les normes internationales et d’offrir à nos frères algériens l’accès à une activité sportive de qualité.

La China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CSCEC) est un acteur majeur du secteur du BTP, en développement constant depuis sa fondation en 1960,

Dès 1970 le groupe a développé ses activités à l’international. Il est ’installé dans plus de soixante-dix pays à travers le monde, notamment en Algérie.

Parmi les réalisations faites en Algérie nous pouvons citer : le siège du ministère des affaires étrangères, la grande Mosquée d’Alger : Djemaa el Djarair…et d’autres réalisations aussi importantes les unes que les autres.

Cette collaboration a donné naissance au plus grand complexe sportif d’Algérie avec plus de 7000 m2 de superficie.

Ce complexe est équipé par une centaine d’appareils à la pointe de la technologie de la marque Matrix et Technogym. Il comporte diverses zones qui pourront accueillir une panoplie d’activités :

– Une zone fitness

– Un studio training

– Une salle de cours à vélo RPM

– Une salle de cours collectifs Les Mills

– Deux piscines semi-olympiques

– Une salle omnisports

– Un spa

– Une zone ladies only

Ainsi California Gym Alger s’adresse à un public large et diversifié que nous espérons servir en nous appuyant sur une équipe qui comporte une équipe de coachs qualifiés, des conseillers clients à l’écoute et des nutritionnistes pour accompagner les adhérents en leur proposant une prestation complémentaire à l’activité physique.