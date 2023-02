La Fondation Orange renouvelle son soutien aux festivals de musique en Tunisie et lance son appel à projets pour l’année 2023

Dans la prolongation de l’action de mécénat musical initiée en 2019 sur le continent africain, la Fondation Orange lance, cette année, son appel à projet « festivals et groupes musicaux » dans les 16 pays africains dans lesquels Orange est présent : Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée Conakry, Guinée Bissao, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie.

L’objectif est de soutenir la création et la diffusion musicale africaine en accompagnant des jeunes groupes africains émergents et des festivals musicaux ouverts à la jeune scène musicale et développant des actions de médiation et sensibilisation pour faciliter l’accès de tous les publics.

Suite à la réussite des festivals musicaux soutenus par la Fondation Orange en Tunisie, grâce à ses partenaires, l’association Jeunesse et Horizons pour « Tabarka Sky Lantern Festival » en 2019, l’association 7ème dimension pour le « Festival des Jeunes » de Kasserine et l’association Festival International de Dougga pour le « Festival International de Dougga » en 2022, la Fondation Orange a décidé de renouveler en Tunisie cette action de mécénat musical pour l’année 2023, avec cet appel à projets destiné aux Festivals de musique, aux Instituts français, aux Alliances françaises, Centres culturels, Labels et maisons de productions.

Attention, il n’est pas prévu de soutien individuel à des personnes privées (artiste, producteur…).

Déposez vos dossiers : La date de clôture de l’appel à projets est le 20 février 2023.

Pour plus de détails sur cet appel à projets et pour candidater :

https://www.fondationorange.com/fr/newsroom/actualites/2023/appel-projets-festivals-et-groupes-musicaux-en-afrique

Dossier de candidature :

Après avoir rempli le questionnaire en ligne, le partenaire doit déposer obligatoirement les documents suivants :

Statuts de la structure qui dépose le dossier

Présentation du festival ou du groupe musical (date de création, biographies des artistes …)

Programmation artistique 2023 (présentation des artistes et groupes musicaux, effectifs, style musical, titre chansons ou album)

Calendrier des concerts avec dates / lieux / horaires / artistes (préciser pour chaque concert si confirmé ou en prévision)

Budget prévisionnel 2023 détaillé

Bilan de l’année ou édition précédente

Autres documents à joindre (facultatifs)

Extraits musicaux sonores ou vidéos des artistes

Revue de presse

Le comité de sélection se déroulera mi-mars 2023 et les résultats seront communiqués à partir de fin mars 2023.

Procédure de sélection : pré-sélection Fondation Orange groupe avec les équipes des Fondations des Pays Orange concernés puis sélection finale par la Fondation Orange groupe + un comité d’experts musicaux.