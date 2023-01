Vers l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre tunisienne au profit des entreprises privées Textile

Dans le cadre de la composante II du projet FIESP (Formation inter- entreprises avec le secteur privé), mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP), intitulée « Appui à la mise en place de centres de formation interentreprises », le projet AHK FIESP de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) a entamé, depuis le 01 septembre 2021, un cursus de formation professionnelle duale dans le secteur du textile, et ce, avec le concours de l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP), la Fédération Tunisienne Textile Habillement (FTTH), les Fédérations Régionales Textile Habillement (FRTH), sous l’égide du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Ayant pour but d’accompagner les jeunes apprenants et les entreprises partenaires, le projet AHK FIESP vise à soutenir et à appuyer la coopération dans le secteur du textile entre la FTTH, les FRTH partenaires, l’ATFP et ses centres des régions cibles, tels que le Grand Tunis, le Cap-Bon et Sfax (Centre Sectoriel de Formation en Habillement à Tunis Ras Tabia et Centre Sectoriel de Formation en Habillement de Manouba pour la région du Grand Tunis, Centre de Formation et d’Apprentissage de Kélibia pour la région du CapBon et Centre Sectoriel de Formation en Habillement de Mohamed Ali pour la région de Sfax).

A cet égard, le Chef de Projet FIESP, M. Dieter Bräeuer, est revenu sur le rôle de la GIZ dans le cursus de formation et sur l’apport de cette approche participative.

M. Dieter Bräeuer a affirmé que « la GIZ, à travers le projet FIESP et ses partenaires publiques et privés, vise à mettre des mesures de renforcement des liens entre les systèmes de la formation professionnelle et le marché du travail, pour apporter la redynamisation et l’instauration de l’économie en améliorant la qualité de la main d’œuvre au profit des entreprises privées Textile. L’une de ces mesures est la formation professionnelle duale adaptée au contexte tunisien pour répondre aux besoins spécifiques du système, en se basant sur l’orientation vers la pratique, tout en impliquant le secteur privé dans la conception et la mise en œuvre du contrat de la formation. D’ailleurs, cette formation est directement adaptée aux besoins de qualification des entreprises participantes et celles-ci peuvent ensuite pourvoir les postes vacants en fonction de leurs besoins ».

En effet, il a précisé que « grâce à la coopération entre les différents acteurs de l’écosystème de la formation professionnelle publique et privé, le projet FIESP développe des cursus de formation technique dans le secteur du textile adaptés aux besoins de l’industrie. Les programmes des écoles professionnelles publiques sont élaborés en étroite collaboration avec les comités de la formation professionnelle, ce qui contribue à une meilleure mise en réseau avec les entreprises textiles dans les régions ».

Résultats des formations effectuées

Dans le cadre de ce cursus de formation professionnelle duale, 161 jeunes apprenants ont bénéficié, pendant les mois de février, mai et juin 2022, de 2 jours de formations en Softskills I et pendant le quatrième trimestre de 2022 de 2 jours de formation en Softskills II.

Concernant les entreprises partenaires, elles ont bénéficié pour leur personnel, pendant le quatrième trimestre de 2022, de 10 jours de formation portant sur les thèmes et modules suivants : HR Management (Gender diversity management) ; Innovation & Digitalisation (Design thinking) ; et Leadership (Agilité I, Agilité II et Gestion de crise).

Au cours du premier trimestre de 2023, ces entreprises bénéficient, également, de 15 jours de formation, dont les thèmes et les modules sont comme suit : HR Management (Gestion du climat social, Employer branding) ; Innovation & Digitalisation (Strategic & innovation management, Industrie 4.0) ; et Leadership (Conduite de changement, Résilience, Debrief).