Samsung Electronics ouvre de nouveaux espaces Galaxy Experience pour Unpacked 2023 et au-delà

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’ouverture de 29 espaces Galaxy Experience interactifs à travers le monde dans des lieux tels que San Francisco, Londres, Paris, Singapour et Dubaï, à la suite de l’événement Galaxy Unpacked du 1er février. Ces lieux permettront aux visiteurs et aux fans de voir et d’interagir avec les appareils et innovations récemment dévoilés.

« Introduire l’innovation, c’est bien plus que mettre un autre appareil entre les mains des clients », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable du marketing de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Il s’agit de leur fournir un portail ouvert vers de nouvelles expériences, des connexions quotidiennes et le pouvoir d’alimenter leurs passions de nouvelles façons. C’est pourquoi nous sommes ravis d’étendre le Galaxy Experience Space pour offrir à plus de personnes dans le monde un aperçu immersif et en personne de tout ce que la technologie Samsung a à offrir et de notre approche de l’innovation ciblée.

Partagez l’épopée au San Francisco Galaxy Experience Space

Le chapiteau Galaxy Experience Space est situé au 111 Powell Street à San Francisco. Les consommateurs pourront visiter l’espace et participer à des expositions conceptuelles interactives passionnantes. Chaque concept offrira une expérience unique, qu’il s’agisse de se mettre derrière l’objectif du dernier système d’appareil photo de Galaxy, de tester le potentiel de l’écosystème connecté de Galaxy ou de découvrir les efforts de Samsung pour un avenir durable.

En entrant dans l’espace, les visiteurs entreront dans la vision de « la durabilité au quotidien » de Samsung et découvriront comment les technologies Galaxy intègrent des pratiques éco-responsables. Parmi les autres expositions immersives, vous aurez l’occasion d’explorer de nouvelles fonctionnalités de caméra passionnantes, le tout depuis le fauteuil d’un réalisateur de film. Les invités peuvent se familiariser avec les affichages de type plateau de cinéma et visualiser et profiter des paramètres de l’appareil photo pour créer leur propre contenu partageable.

Apporter l’espace Galaxy Experience à plus de personnes dans le monde

Samsung vise à rendre l’expérience Galaxy ouverte et accessible au plus grand nombre. En août 2022, nous avons présenté nos premières expériences live à New York et à Londres. Cette année, Samsung continue de donner vie à cette philosophie en introduisant cinq Galaxy Experience Spaces et 24 magasins ou pop-ups Samsung dans le monde.

Sites Galaxy Experience Space :

• San Francisco : du 1er au 25 février au 111 Powell Street

• Londres : du 1er février au 12 mars à Westfield White City

• Paris: February 1 – March 1 at Westfield Les 4 Temps

• Singapour : du 2 au 25 février à Gardens by the Bay, West Lawn

• Dubaï : du 2 au 28 février au Dubai Mall

Galaxy Experience Space dans les magasins Samsung :

• Bangalore : opéra Samsung

• Bangkok : le monde central

• Bruxelles : Docks Mall

• Dallas : centre commercial Stonebriar

• Houston : la galerie

• Kuala Lumpur : Pavillon

• LA: L’Americana à la marque

• Londres : Samsung KX, Oxford Street et Westfield Stratford

• Manille : SM Megamall

• Mexico : périsur

• New York : terrain Roosevelt

• Palo Alto : centre commercial de Stanford

• Shanghai : Centre d’expérience Samsung Shanghai

• Singapour : Vivo City

• Taipei : Breeze Nanshan

• Tokyo : Galaxie Harajuku

• Toronto : centre commercial Yorkdale et centre Eaton de Toronto

Espace Galaxy Experience en Pop-up stores :

• Düsseldorf : Westfield Centro

• Helsinki : centre commercial Kamppi

• Milan : le centre

• São Paulo : centre commercial Eldorado