Porsche enregistre une légère hausse de ses livraisons en 2022

Porsche s’attache à réaliser les rêves de ses clients, comme en témoignent le nombre de véhicules livrés dans le monde en 2022 et le niveau affiché par le carnet de commandes de l’entreprise. En 2022, le constructeur de voitures de sport a livré 309 884 véhicules dans le monde, un chiffre en hausse de 3 % en glissement annuel.

« Entre la guerre en Ukraine, les contraintes qui pèsent sur la chaîne logistique et la pénurie persistante de semi-conducteurs, l’entreprise a dû relever de nombreux défis en 2022 », a déclaré Detlev von Platen, membre du Directoire en charge des Ventes et du Marketing chez Porsche AG. « À ce titre, je suis particulièrement fier de l’équipe Porsche. Dans un contexte difficile, la hausse des livraisons a permis à un nombre toujours croissant de nos clients de réaliser leur rêve. »

Les livraisons en Europe progressent de 7 % en glissement annuel

En Europe, Porsche a livré 62 685 exemplaires en 2022, un chiffre en hausse de 7 % en glissement annuel. En Allemagne, marché d’origine de Porsche, 29 512 unités ont été livrées aux clients, un chiffre en hausse de 3 %. En Amérique du Nord, Porsche a livré 79 260 véhicules, un chiffre équivalent à celui de 2021. Ce résultat est remarquable au regard des difficultés de logistique et d’approvisionnement rencontrées par l’entreprise dans la région en début d’année. La Chine demeure le marché intérieur le plus dynamique de la marque avec 93 286 unités livrées (- 2 %). Ce léger recul s’explique notamment par la pandémie de COVID. Les livraisons ont pâti des vagues d’infections, des confinements et des perturbations de la chaîne logistique. La région « Autres marchés hors Europe et marchés émergents » (Overseas and Emerging Markets) poursuit son développement. En 2022, 45 141 véhicules ont été livrés dans cette région, un chiffre en hausse de 13 %.

La popularité des SUV auprès des clients ne se dément pas

En 2022, les SUV restent les modèles les plus prisés de la marque. Le Porsche Cayenne enregistre un total de 95 604 exemplaires livrés. Il est suivi du Macan, avec 86 724 unités livrées. Avec 40 410 modèles livrés (+ 5 %), la Porsche 911 continue également de susciter l’engouement auprès des clients. 34 142 exemplaires de la Panamera, la berline sportive de la marque, ont été livrés aux clients (+13 %).

Pour la gamme Taycan, les commandes en portefeuille continuent d’afficher un niveau élevé. En 2022, Porsche a livré 34 801 véhicules de la gamme (- 16 %). Cette baisse s’explique par des difficultés d’approvisionnement et l’indisponibilité de certains composants. Ces deux facteurs ont eu une incidence notable sur la production de la sportive électrique. 18 203 exemplaires du 718 Boxster et du 718 Cayman ont été livrés aux clients.

« La performance en termes de livraisons est positive en 2022 », a déclaré Detlev von Platen. « Porsche jouit d’une solide position, à partir de laquelle nous entendons bâtir notre succès. »