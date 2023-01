Samsung propose un mode de vie plus durable à l’occasion du CES 2023

Samsung annonce une nouvelle ère de vie plus durable. Avec des services comme SmartThings Energy garantissant l’efficacité énergétique dans les foyers, chacun peut économiser à la fois de l’énergie et de l’argent avec les appareils Samsung. Les nouvelles technologies de Samsung, telles qu’un nouveau programme de lavage et un filtre qui réduisent considérablement les émissions de microplastiques des lave-linges, permettent aux consommateurs de réduire plus facilement leur impact sur l’environnement.

« Les technologies que nous présentons au CES 2023 placent la durabilité au cœur de l’expérience utilisateur, a déclaré Moohyung Lee, vice-président directeur général et chef de l’équipe de R&D de l’activité Appareils numériques de Samsung Electronics. Notre ambition est de devenir une marque d’électronique grand public économe en énergie. Nos derniers produits et collaborations contribueront donc à permettre à un plus grand nombre de personnes de mener une vie plus durable. »

SmartThings permet de maximiser les économies d’énergie

Avec près de 250 millions d’utilisateurs et plus de 10,5 millions d’appareils domestiques connectés, la plateforme SmartThings de Samsung continue de se développer. Cela permet à un plus grand nombre d’utilisateurs de réduire leur empreinte carbone à domicile.

Le programme “AI Energy Mode” de SmartThings Energy est puissant, il prend en charge plusieurs appareils et régions et permet de réaliser des économies d’énergie encore plus importantes. Samsung a mesuré qu’en utilisant le mode d’économie d’énergie AI dédié sur les réfrigérateurs et les climatiseurs, des économies peuvent être réalisées par rapport à une utilisation sans ce mode.

La première certification SHEMS (Smart Home Energy Management Systems) du secteur

Grâce aux efforts de Samsung pour enrichir et développer SmartThings Energy, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) lui a décerné la certification SHEMS (Smart Home Energy Management Systems). La certification est attribuée aux appareils et services domestiques intelligents qui donnent un aperçu de la consommation d’énergie des appareils connectés. Cela encourage les économies d’énergie et de coûts, et facilite la réduction de la charge sur le réseau énergétique.

L’EPA a également attribué 474 certifications ENERGY STAR® à des modèles de base d’appareils électroménagers Samsung en 2022, dont 49 mentions “les plus efficaces”. Depuis plus de dix ans, Samsung est un chef de file en matière de récompenses ENERGY STAR et a remporté le prestigieux prix ENERGY STAR Corporate Commitment Award.

Faire des maisons neutres en carbone une réalité en offrant aux ménages une meilleure efficacité énergétique

Samsung dévoile la prochaine phase de son initiative “Net Zero Home” avec le projet “Smart City” pour donner à davantage de personnes la possibilité d’être indépendantes sur le plan énergétique à la maison. Le projet Smart City, une collaboration avec Siemens, établit une communauté de logements durables à Sterling Ranch, dans le Colorado. Il permettra de construire 12 000 logements pour environ 30 000 résidents.

Ainsi, SmartThings Energy sert de principale plateforme énergétique de la communauté, les appareils Samsung donnant aux résidents un aperçu en temps réel de leur consommation d’énergie, d’eau et de gaz naturel. Dans toute la communauté, des panneaux solaires et des batteries domestiques stockent l’énergie, tandis que des appareils à haut rendement énergétique réduisent la consommation électrique et contrôlent la consommation d’eau. Associées aux solutions de sécurité et de ville intelligente de Siemens et Resideo, les technologies de Samsung permettront aux habitants de Sterling Ranch de profiter plus facilement d’un mode de vie “zéro émission”.

La collaboration entre Samsung et Resideo (société de solutions domotiques) va au-delà du projet Smart City. Samsung collabore également avec Resideo pour intégrer ses appareils aux solutions de réseau intelligent de l’entreprise par le biais de programmes d’économie d’énergie en Californie et au Texas. Cette collaboration permet à davantage de communautés d’être prêtes pour un réseau intelligent, en optimisant la réponse à la demande pour étendre les économies réalisées par SmartThings Energy. Samsung jette ainsi les bases pour faire des maisons Net Zero – et des communautés – une réalité.

S’attaquer de front aux microplastiques avec la technologie “Less Microfibre”

S’il est essentiel de réduire l’impact des appareils et des habitations, il existe d’autres dangers environnementaux immédiats auxquels il convient de prêter attention. C’est pourquoi Samsung et la marque d’activités de plein air Patagonia collaborent depuis plus d’un an pour lutter contre le rejet de microplastiques lors du lavage des vêtements, qui polluent les océans et autres eaux.

Le nouveau programme de lavage “Less Microfiber” de Samsung est le fruit de cette collaboration. Véritable percée dans la lutte contre les microplastiques, “Less Microfiber” permet de réduire les émissions de microplastiques pendant le programme de lavage. Ce programme est déjà disponible en Europe sur certains modèles et sera bientôt disponible sur les lave-linge aux États-Unis et en Corée.

À l’instar du programme “Less Microfiber”, le nouveau filtre pour lave-linge mis au point par Samsung et Patagonia peut avoir un impact réel sur la santé des écosystèmes aquatiques. Ce filtre externe réduit l’émission de microplastiques pendant le cycle de lavage, empêchant leur rejet final dans l’océan. Le filtre sera disponible à partir de la seconde moitié de 2023 pour une sélection de lave-linge en Europe.

Grâce à des partenariats étroits, à des percées technologiques et à son engagement à devenir la marque d’électronique grand public la plus économe en énergie au monde, Samsung entend ouvrir la voie vers un avenir plus durable.