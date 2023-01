Borhann RACHDI, nommé Directeur Général à la tête de Philip Morris International en Tunisie

Philip Morris International (PMI) annonce la nomination de M. Borhann RACHDI, son nouveau Directeur Général pour la Tunisie et la Libye.

M. Borhann RACHDI aura pour mission notamment d’accélérer la politique de Transformation de PMI prônant un avenir « sans fumée » par la mise en œuvre de technologies innovantes de produits à risque réduit et sans combustion.

Né en 1978 à Tunis, il a obtenu une licence à l’université Montesquieu de Bordeaux ainsi qu’un master à l’INSEEC Bordeaux Business School en 2002. Il a suivi différentes certifications exécutives dans des établissements de renom dont l’UC Berkeley aux Etats-Unis et l’INSEAD en France.

Tout au long de sa carrière professionnelle de plus de 20 ans, M. Borhann RACHDI a bénéficié d’une grande expérience auprès de Western Union Financial Services qu’il a rejoint en 2002 au siège international à Paris. Il a occupé des postes transversaux à la fois en marketing et en développement commercial, avec des responsabilités accrues sur plusieurs marchés en Afrique où son dernier poste était « Senior Country Manager » pour l’Afrique du Nord, basé à Casablanca, au Maroc.

Fin 2012, M. Borhann RACHDI a rejoint Philip Morris International en tant que chargé des Affaires Externes pour la Tunisie et la Libye. Il a ensuite occupé divers postes de responsabilité, notamment de Directeur Régional des Ventes au Maroc en 2015, puis en 2016 Directeur des Affaires Gouvernementales pour le Moyen-Orient et l’Afrique au QG international de PMI à Lausanne.

Ses expériences au sein de PMI lui ont permis de s’imprégner profondément de la vision stratégique de l’entreprise.

« Je suis honoré et ravi d’être nommé à ce poste dans mon pays, afin de contribuer à la concrétisation de la vision de PMI d’un avenir sans fumée pour laquelle elle a investi au niveau global 9 milliards de dollars afin de développer sur des bases scientifiques et commercialiser des produits sans fumée ; notre objectif étant d’offrir aux fumeurs adultes, qui autrement continueraient de fumer, des alternatives à risque réduit et sans combustion qui représentent un meilleur choix que de continuer de fumer tout en renforçant la coopération avec nos partenaires historiques, à savoir la RNTA et la MTK», a déclaré M. Borhann RACHDI.